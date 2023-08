Prima Categoria, Albissole alla prova in Piemonte: una vittoria e una sconfitta

Tempo di prove generali per l’Albissole, squadra impegnata nel Girone “B” della Prima Categoria. La formazione ceramista ha affilato gli artigli in un “caldo” triangolare in Piemonte contro Boschese e Capriatese. Una vittoria, 1 a 0 alla Boschese con goal di capitan Rebagliati, e una sconfitta, 2 a 1 contro la Capriatese. L’esordio ufficiale sarà la prossima settimana contro la Rossiglionese in Coppa Liguria.

Il comunicato del club

Conclusi i primi 10 giorni di preparazione, le Albissole sono andate nel basso Piemonte per disputare un triangolare con le formazioni della Boschese e Capriatese rispettivamente prima e seconda categoria Piemonte . Un’altra occasione per Mr.Sarpero di verificare la condizione del gruppo e affinarne i meccanismi

Ancora qualche assenza di diversi giocatori,che comunque ha permesso al Mister di provare anche diversi giovani . Seconda apparizione per Matteo Masio , centrocampista classe 03 arrivato dopo l’esperienza a levante tra le file dell’Arenzano .

Primo incontro con la Boschese dove in un tempo unico di 45 minuti i nostri ragazzi si sono ben comportati chiudendo sul risultato di 1 a 0 con la seconda rete in tre giorni del Capitano Rebagliati su penality , assegnato dal direttore di gara, per fallo di mano. Da segnalare un ottimo intervento del nostro Portiere Malinverni che ha tenuto la porta inviolata sino alla conclusione .

Seconda partita contro la Capriatese formazione locale giá in forma campionato . Match divertente e senza esclusione di colpi che ha visto prevalere i padroni di casa per due reti ad una . Parte subito forte la Capriatese che passa per prima in vantaggio con un goal su punizione laterale propiziato da una deviazione della difesa Le Albissole riprendono il pallino del gioco facendo vedere anche delle ottime trame che portano al pareggio con un gran goal da fuori aria di Daniel Di Sisto giovane Attaccante 04 anche lui appena arrivato dall Arenzano .Spingono i nostri ragazzi sfiorando il raddoppio prima con Diana e poco dopo con Bruzzone . Al 38 esimo però la Capriatese sfrutta una distrazione e chiude la partita in contropiede . Esordio 2023/24 anche per i nostri juniores 2006, Zunino ,Musizzano e Pertino, a conferma dell ottimo lavoro che sta svolgendo il nostro Settore Giovanile , portando a 6 il numero di giovani contemporaneamente in campo nella seconda gara . Soddisfatto dei propri ragazzi Mr.Sarpero in attesa di avere tutta la Rosa al completo in vista del primo impegno ufficale del 3 Settembre ,in casa,contro la Rossiglionese per il primo turno della Coppa Liguria .