Albisola 2024, Stefania Scarone presenta la sua lista: “Competenza, determinazione e coesione”

Albisola Superiore. Dodici persone, sei donne e sei uomini, sosterranno Stefania Scarone nella lista civica “Uniti per Albisola”, che la candida a sindaco della città.

La presentazione dei candidati della lista è avvenuta oggi pomeriggio presso il point di via 4 Novembre, alla presenza dei consiglieri regionali Roberto Arboscello e Fabio Tosi.

“La nostra lista è composta da sei donne e sei uomini – ha spiegato Scarone a IVG.it – Abbiamo voluto equiparare la componente femminile e quella maschile e rappresentare in maniera giusta i due generi. Ma abbiamo ricercato (e ci abbiamo messo del tempo) le competenze migliori per poter governare nel caso i cittadini ci diano la loro fiducia l’8 e il 9 giugno prossimi”.

“Un aggettivo per definirci? Sicuramente la competenza dal mio punto di vista è una cosa molto importante. Ma ci vogliono anche determinazione e coesione per riuscire a lavorare nel migliore dei modi, sia ora in campagna elettorale che dopo, in caso di vittoria”.

Ecco i nomi: Stefania Scarone, 62 anni, insegnante; Diletta Barile, 53 anni, educatrice; Giorgio Gallo Carretto, 58 anni, operatore tecnico/autista Asl2; Luigina Casara, 72 anni, ex insegnante e dirigente scolastica; Roberto Casella, 69 anni, pensionato di azienda di poste; Sara Cannone, studentessa universitaria, laureata in lettere moderne; Serena Cello, 37 anni, docente di scuola secondaria di secondo grado; Pietro Corona, 73 anni, pensionato ex bancario; Raffaella Frino, 56 anni, dipendente Trenitalia; Francesca Gagliardi, 61 anni, architetto libero professionista; Giovanni Testa, 29 anni, impiegato; Luca Proto, 34 anni, commercialista; Massimo Trogu, 73 anni, ex insegnante e consulente per la ceramica e il vetro.

Un gruppo, quello di “Uniti per Albisola”, che abbraccia il campo progressista albisolese connotato dal Partito Democratico, dal Movimento Cinque Stelle, da Sinistra Italiana, da Europa Verde, da Rifondazione Comunista e da componenti del gruppo Civico Passione in Comune.