Prima aggredisce il gestore di un locale e poi minaccia e si scaglia contro gli agenti di Polizia: arrestato ad Alassio

Alassio. I poliziotti del commissariato con l’ausilio della polizia locale hanno arrestato un uomo con l’accusa di resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale.

Poco prima delle 22 di ieri, personale della squadra volante è intervenuta presso un esercizio pubblico alassino: il titolare del locale aveva segnalato la presenza di un uomo in stato di agitazione che, a seguito di una discussione per futili motivi, lo aveva aggredito.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno cercato di calmare il soggetto, ma i tentativi non hanno sortito alcun effetto: l’uomo ha reagito con violenza e ha opposto resistenza, dapprima minacciando e poi scagliandosi contro gli agenti.

L’uomo, un 35enne italiano, pregiudicato, è stato quindi arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’arresto si colloca nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio messa in atto dal commissariato di pubblica sicurezza di Alassio e disposta dal Questore di Savona per la sicurezza della cittadinanza rivierasca, in particolare durante il periodo estivo. I servizi, realizzati quotidianamente, sono finalizzati principalmente alla prevenzione e a garantire la massima sicurezza in tutte le aree della città ed in particolare nelle zone ad alta frequentazione turistica.