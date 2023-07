Loano, al via la il corso di accesso per volontari Cri: il 26 luglio la presentazione in municipio

Loano. Mercoledì 26 luglio alle 21 nella sala consiliare di Palazzo Doria si terrà la presentazione del corso di accesso per volontari della Croce Rossa Italiana a Loano.

Il corso prenderà il via già il giorno successivo, giovedì 27 luglio, e sarà in parte in presenza e in parte online.

Durante le lezioni saranno forniti cenni di diritto internazionale umanitario e alcune nozioni sulla storia della Croce Rossa Italiana; inoltre verrà fatto un excursus sui principi e sulle diverse attività portate avanti dall’associazione umanitaria a livello globale, italiano e loanese rispetto ai suoi obiettivi strategici (salute, sociale, gestione delle emergenze, diritto internazionale umanitario, giovani e sviluppo).

Al termine, i partecipanti diventeranno a tutti gli effetti volontari di Croce Rossa e potranno partecipare a tutte quelle attività per le quali non è prevista una formazione specifica.

Il corso garantirà l’accesso ai corsi di primo livello di Croce Rossa che consentono di diventare operatori di trasporto sanitario e soccorso in ambulanza ed operatori di protezione civile. Ciò permetterà di frequentare i corsi per operatori sociali generici, per la gestione delle attività rivolte al sociale.

Per ogni informazione è possibile contattare il comitato loanese della Cri al numero 019.676560 o visitare il sito www.criloano.it.