Il Paciugo, un pasticcio di gusto diventato un gelato di successo

Cos’è, in dialetto ligure un “paciugo”? Semplice, un pasticcio, un “mesciarissu”, un mescolamento di cose, colori, sapori. Scavando più a fondo, per i “boomer”, il “Paciugo” è una coppa gelato prodotta dalla Tanara, marchio di gelati che assieme a Besana, Cecchi, Eldorado, hanno rinfrescato le estati degli italiani, giovani e meno giovani, negli Anni ’60 e ’70. La Coppa Paciugo della Tanara (fabbrica di gelati nata a Parma nel dopoguerra, tra i soci anche la famiglia Barilla) era un gelato “da ricchi”, da portare come regalo in caso di inviti a cena.

Addirittura, 1979, Tanara abbinò il promo del suo “Paciugo” ai Matia Bazar e alla loro “Solo tu”, uno dei tanti successi del gruppo genovese. Cosa c’entra tutto questo con i “Sapori ligustici”? C’entra, c’entra. A cominciare dal nome che, ovviamente, tradisce l’origine ligure della coppa. Prima di diventare un best seller industriale, infatti, il “paciugo” era (ed è ancora oggi), un grande classico della tradizione della gelateria ligure. Le sue origini sono note: Portofino, Caffè Excelsior, 1941.

La storia è scritta sulla pagina Facebook del locale: “Al Caffè Excelsior la Lina nel 1941, si inventa un dessert destinato a diventare famoso. È un insieme di gelato di crema, gelato di lampone, panna, lamponi e sciroppo di granatina, servito in un gran bicchiere. Qualche cliente chiede il nome e, da buona ligure, risponde che è un “paciugo” che tradotto letteralmente sta per “pasticcio”. La coppa gelato Paciugo diventerà il gelato più servito tra i tavolini del Tigullio”.

Non sappiamo se, come, quando e quanto Tanara scoprì la bontà del Paciugo e come convinse la “Lina” o i suoi eredi a cedere nome e ricetta, ma di certo una parola dialettale ligure (anche se in pochi lo sapevano, e lo sanno tutt’ora, a meno che non leggano queste righe) è diventata sinonimo di un gelato di successo, e pazienza se la Tanara non esiste più (misteri della finanza, fu acquisita dai “gelati di Stato” Motta e Alemagna, poi ceduta a Nestlè, poi…), il paciugo esiste ancora nei listini di centinaia di gelaterie delle Riviere, Levante e Ponente, resistendo alle mode e ai nuovi gusti dei gelatieri creativi…

