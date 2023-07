Capodoglio spiaggiato a Varazze, gli animalisti: “Venga trainato a largo e lasciato affondare”

Varazze. “Lo spiaggiamento di un maestoso capodoglio, ormai in stato di decomposizione, avvenuto in questi giorni a Varazze, si spera faccia riflettere le Autorità competenti sull’utilizzo dell’immensa quantità di carne ed ossa della povera bestia”.

A dirlo è l’Osservatorio Savonese Animalista (OSA), il cui appello arriva proprio nel giorno in cui si riunisce il tavolo tecnico per avviare le operazioni di rimozione del cetaceo, attività rese complesse dalle dimensioni dell’animale (circa 12 metri) e dalla zona rocciosa dove è avvenuto lo spiaggiamento, ovvero su una scogliera in località Piani di Ivrea. Questa mattina, infatti, si terrà la riunione presso la Capitaneria di Porto di Savona.

“Gli scienziati del settore – sottolineano da Osa – attribuiscono importanza ai grandi resti dei cetacei, che normalmente affondano e vanno ad alimentare le moltissime specie animali marine che vivono nei fondali profondi, che a loro volta contribuiscono ad incrementare la catena biologica di pesci e cetacei di superficie. Ci auguriamo quindi che, fatta comunque e prioritariamente salva la sicurezza della navigazione e risolti i relativi problemi tecnici, il grande corpo venga trainato a largo e lasciato affondare”.