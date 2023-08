Varazze. Proseguono senza sosta le operazioni di recupero dei resti del capodoglio arenatosi domenica sulla scogliera sotto lungomare Europa. La carcassa, in avanzato stato di decomposizione, è stata spostata dal moto ondoso poco distante dal punto in cui era stata ritrovata.

Quello che resta del capodoglio, di una lunghezza di circa 12 metri, viene recuperato, in totale sicurezza, da un’imbarcazione ecologica specializzata proprio in queste operazioni di bonifica del mare. Rimane l’ordinanza di divieto di balneazione firmata dal sindaco Luigi Pierfederici.

Ieri un incontro in Capitaneria, a Savona, per capire come procedere. In un primo momento si ipotizzava di trainare il gigante del mare in una zona sicura per poi smaltirlo, ma l’intenzione è stata frenata dalle condizioni del mare agitato. Quindi si procede in questa maniera: recuperando i resti.

Il vento di libeccio, previsto per le prossime ore, dovrebbe garantire che il materiale, in caso ne rimanga, eviti di raggiungere la città.