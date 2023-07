Calciomercato Pietra. Arrivano Tona, Gasco, Di Mari e Franco. Resta Lorenzo Insolito

L’A.S.D. Pietra Ligure 1956 comunica che, in vista della stagione agonistica 2023-2024, faranno parte della rosa della Prima Squadra i giocatori:

Andrea Di Mari, classe 2002, attaccante, nella stagione scorsa in forza A.S.D. San Filippo Neri Yepp Albenga, in arrivo dall’A.S.D. Baia Alassio Auxilium.

Roberto Franco, classe 1997, centrocampista, nella stagione scorsa in forza all’Area Calcio Andora A.S.D.

Giacomo Gasco, classe 2001, difensore, nella stagione scorsa in forza alla A.S.D. Finale F.C.

Lorenzo Insolito, classe 2006, centrocampista, confermato.

Marc Tona, classe 1998, centrocampista, nella stagione scorsa in forza alla A.S.D. Cairese 1919.

A tutti loro la società augura un grande in bocca al lupo per la nuova stagione in biancoceleste.