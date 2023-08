Pietra Ligure, aria di nuova stagione per i biancocelesti: preparazione atletica al via con quattro conferme

La squadra di mister Cocco è al lavoro al “De Vincenzi” in vista del ritorno nel campionato di Eccellenza dopo appena una stagione in Promozione. Nel frattempo, il club ha reso noto l’organigramma societario e ulteriori quattro conferme concernenti la rosa.

L”organigramma completo

PRESIDENTE: Claudio Faggiano

VICE PRESIDENTE: Luigi Ricciardi

PRES. ONORARIO ALLA MEMORIA: Luigino Fulvio

DIRETTORE GENERALE: Luca Filadelli

DIRETTORE SPORTIVO: Roberto Vassallo

TEAM MANAGER: Giuseppe Centino

RESPONSABILE SG: Fabrizio Rovere

DIRETTORE TECNICO SG: Davide Pisano

SEGRETERIA: Elena Orlandini e Solveig Ragna Sigurthorsdottir

Lo staff tecnico

ALLENATORE: Matteo Cocco

VICE ALLENATORE: Mattia Ricciardi

COLLABORATORI: Matteo Conforti, Roberto Uroni

PREP. ATLETICO: Michele Benso

PREP. PORTIERI: Fabio Cattaneo

MATCH ANALYST: Marco Centino

FISIOTERAPISTI: Davide Deiana, Luca Iannuzzi.

I convocati

PORTIERI: Duberti, Illiano, Romano, Vernice;

DIFENSORI: Aicardi F., Aicardi N., Andreetto, Ayalas, Bolia, D’Arcangelo, Gasco, Lufi, Pili;

CENTROCAMPISTI: Asteggiante, De Boni, Franco, Guaraglia, Insolito L., Melegazzi, Odasso, Puddu, Rovere, Tona, Vignone;

ATTACCANTI: Benini, Di Mari, Dominici, Insolito G., Mehmetaj.

Ultime novità di mercato

L’A.S.D. Pietra Ligure 1956 comunica che, in vista della stagione agonistica 2023-2024, faranno parte della rosa della Prima Squadra i giocatori: Edoardo D’Arcangelo, classe 2000, centrocampista, nella stagione scorsa in forza all’A.S.D. Albenga 1928; Leonardo De Boni, classe 2004, centrocampista, in arrivo in prestito dall’U.S. Albenga; Eraldo Lufi, classe 1999, difensore, nella stagione scorsa in forza alla Golfo Dianese 1923. Federico Melegazzi, classe 2003, centrocampista, nella stagione scorsa in forza alla A.S.D. Cisano Calcio.