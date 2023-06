Nuova azienda rifiuti a Savona, incontro in Comune: “Nessuna complicazione per la vicenda Egea, passaggio entro fine luglio””

Savona. Conclusione dell’iter e conferimento del ramo di azienda entro fine luglio, nessuna complicazione dovuta alle vicende di Egea. Durante l’incontro di questa mattina sono stati confermati i tempi per il passaggio alla newco (Sea-s) per la gestione del servizio di raccolta rifiuti a Savona.

Questa mattina a Palazzo Sisto confronto tra Comune, Ata, e le tre società dell’Ati.

I sindacati sono preoccupati, però, per i lavoratori (una ventina): “A fine giugno scadono alcuni contratti, ci dovrà essere l’ennesimo rinnovo”. Su questo tema ci sarà un incontro la prossima settimana con i sindacati.

Ata ha riferito che sono state inoltrate le richieste di autorizzazioni propedeutiche al passaggio e entro fine giugno inizio luglio.

Continua l’attesa per il passaggio a Sea-s, che dovrebbe avvenire il prossimo mese, per la gestione del servizio di raccolta igiene urbana a Savona. La nuova società sarà composta per il 51% da Ata e il rimanente 49% dalla Ati formata da Egea Ambiente, Docks Lanterna e Ideal Service.

La scorsa setimana avevano fatto preoccupare le notizie relative al blitz della Guardia di Finanza per un’ispezione sui computer e l’acquisizione di documenti negli uffici di Egea ad Alba. Oltre alla crisi di liquidità in cui si trova l’azienda da mesi. La questione aveva preoccupato i consiglieri comunali di minoranza Fabio Orsi (PensieroLibero.zero) e Manuel Meles (Movimento Cinque Stelle) che avevano evidenziato: “C’è un problema che riguarda la città di Savona – avevano commentano i due consiglieri -, arrivare in fondo a un percorso che sembra sempre più complicato, temiamo possano esserci ulteriori ritardi nel passaggio di gestione”.