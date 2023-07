Egea lascia la nuova società rifiuti a Savona, minoranza: “Trionfalismo campato in aria, non c’è più tempo da perdere”

Savona. Preoccupazione della minoranza comunale a Savona dopo la notizia della fuoriuscita di Egea Ambiente dalla RTI (raggruppamento temporaneo di imprese) che acquisirà il 49% di Sea-s per la gestione del servizio di igiene urbana nel capoluogo.

La nuova società sarà composta per il 51% da Ata e il rimanente 49% (Docks Lanterna all’80% e Idealservice al 20%). Nelle settimane scorse avevano preoccupato le notizie relative a Egea e alla situazione economica della società. La minoranza aveva manifestato le proprie perplessità, ma l’amministrazione comunale aveva rassicurato che non ci sarebbero state ripercussioni a livello locale. “Questa situazione non ci fa stare tranquilli. Eravamo stati accusati di far perdere tempo e soldi al Comune, ma questo dimostra che le nostre preoccupazioni erano fondate”, commentano i consiglieri comunali Manuel Meles e Fabio Orsi.

Il sindaco Marco Russo ha accolto positivamente la novità evidenziando “il passo in avanti verso l’avvio di Seas in tempi brevissimi“. Molto più cauti Orsi e Meles: “Bisogna vedere se le società rimaste hanno capacità di realizzare il piano industriale ora che non c’è più la società che faceva da garanzia”. Perplessità anche sul piano giuridico: “Ci chiediamo se non possa presentare problemi questo nuovo assetto societario. I limiti entro i quali la società mandante può diventare mandataria sono molti ristretti”.

Timore che i tempi possano ulteriormente allungarsi: “Questo trionfalismo è campato in aria, c’è il rischio che qualcuno possa fare ricorso”. In conclusione viene evidenziata la necessità di partire al più presto: “O si parte o si parte, non c’è più tempo da perdere”, hanno concluso i due consiglieri comunali.