Turismo, ecco la classifica di presenze e arrivi in Liguria: cinque località savonesi nelle prime dieci posizioni

Savona. Finale Ligure al secondo posto, Alassio al terzo, Albenga al sesto, Pietra Ligure al settimo, Loano all’ottavo. Sono occupate da cinque località savonesi le prime dieci posizioni della speciale classifica su arrivi e presenze turistiche (alberghiere ed extra alberghiere) elaborata dall’osservatorio provinciale di settore dell’Ente Bilaterale del Turismo sui dati di Regione Liguria e relativa all’anno 2022.

Martedì 23 maggio sul Priamar di Savona ad una platea di sindaci, amministratori pubblici, imprese e lavoratori, verrà presentato uno studio sul turismo della Provincia di Savona. L’Ente Bilaterale Turismo della Provincia di Savona, che raggruppa le organizzazioni provinciali di Savona dei datori di lavoro Fipe, Federalberghi, Faita, Fiave e dei sindacati dei lavoratori Fisascat-Cisl Uiltucs-Uil, Filcams-Cgil, da tempo ha analizzato il settore per capirne l’andamento.

“Le domande ricorrenti erano: da dove siamo partiti, dove siamo ora, dove arriveremo? Queste domande sono state oggetto di numerosi incontri che, come EBTurismo Savona, abbiamo svolto in questi anni – spiegano da EBT – Il turismo a livello mondiale è in continuo aumento, ma da parte nostra non ci sembrava di intravedere delle rotte precise sulle quali svolgere delle azioni di carattere coordinato per lo sviluppo del settore. Nel tempo è quindi cresciuta l’esigenza di approfondire questi argomenti per poter valutare meglio i dati che il comparto esprime. Soprattutto si è cercato di conoscere in dettaglio l’evoluzione che vi è stata in quest’ultimo decennio”.

“Attraverso il dottor Roberto Vegnuti della RV Consulting si è dato inizio ad uno studio che ha avuto come obiettivo primario quello di realizzare una fotografia quanto più dettagliata e precisa della consistenza delle imprese suddividendole per i vari comparti e per presenza territoriale, arrivi, presenze, provenienze dei turisti. Tutti questi dati raccolti hanno avuto come obiettivo principale quello di capire le potenzialità del settore, la sua capacità attuale di generare posti di lavoro, verso gli imprenditori, ma anche e verso i lavoratori dipendenti subordinati”.

“Da questo nostro lavoro – spiega Pasquale Tripodoro, presidente dell’EBTurismo Savona – i dati che emergono sotto l’aspetto delle presenze turistiche rilevano che dal 2014 al 2022 la provincia di Savona rappresenta di gran lunga l’area con le maggiori presenze totali. Su un totale di presenze registrato nel 2022 di 15.535.486, la provincia di Savona ne registra 5.175.283, Genova 4.348.616, Imperia 3.175.814 e la Spezia 2.835.773. Di fatto un terzo delle presenze turistiche della Liguria è relativo a soggiorni nella provincia di Savona. Dagli indicatori esaminati nella ricerca emerge che la provincia di Savona è senza dubbio la provincia ligure a maggiore vocazione turistica”.

E infatti, come anticipato, cinque località savonesi sono tra le prime dieci in classifica. Dopo Diano Marina, che guida il ranking con 890.328 presenze, c’è Finale Ligure con 857.738, Alassio con 779.684. Al quarto posto c’è Sanremo con 746.706, seguita da La Spezia con 622.355. Poi un terzetto savonese: Albenga con 508.204, Pietra Ligure con 503.567, Loano con 483.360. Più staccata Varazze, all’undicesimo posto con 340.074 presenze. Spotorno è al 17^ posto con 248.925 presenze. Genova non è stata inserita nella classifica perchè, da sola, cuba 2.102.070 presenze.

“Nel nostro studio – afferma Giorgio Vento, vice presidente dell’EBTurismo Savona – abbiamo analizzato anche la dinamica occupazionale. Il turismo sempre di più è in grado di offrire molte opportunità di lavoro. E’ necessario trovare nuovi spunti per aumentare la professionalità dei lavoratori sia occupati che disoccupati attraverso percorsi di formazione mirata che possano contribuire a colmare la carenza di personale. Nei prossimi anni sarà necessario attivare nuove forme di collaborazione a tutti i livelli per rendere maggiormente attrattivo il settore soprattutto dai giovani o da coloro che in qualche modo, essendo più avanti con l’età non riescono a trovare una collocazione”.

L’Ente Bilaterale Turismo della Provincia di Savona auspica “una grande partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati perché vuole mettere a disposizione di tutti questi soggetti, questa serie di informazioni che rappresentano un quadro aggiornato delle componenti che costituiscono il tessuto economico provinciale. Lo sviluppo del turismo genera ricchezza in maniera diretta ma anche indiretta per tutta la collettività. Dal turismo si generano risorse per la collettività attraverso imposte dirette ed indirette, come ad esempio la tassa di soggiorno che può contribuire a migliorare la vivibilità nei comuni. Proprio per questi motivi il settore ha bisogno di un costante ed adeguato supporto che deve basarsi su scelte condivise. Questo nostro lavoro vuole essere un supporto operativo e dettagliato verso tutti coloro che sono chiamati, a qualsiasi livello, a svolgere ruoli di programmazione ed analisi per lo sviluppo economico provinciale”.