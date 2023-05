“Sex and the City”… a Savona

Savona. “Sex and the City”, con le sue storie, i suoi drink iconici e la sua allure, arriva a Savona, per una serata che Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes, Charlotte York, Samantha Jones non si perderebbero per nulla al Mondo.

“Si dice che nulla duri per sempre: i sogni cambiano, le tendenze vanno e vengono, ma le amicizie non passano mai di moda”

SEX AND THE CITY, più che una serie è un fenomeno MONDIALE che ha cambiato il Mondo: dello STILE (oltre 300 Marchi sono stati rappresentati, a partire da Coty, Mercedes-Benz e Swarovski) della MODA (Un nome per tutti: Manolo Blahnik, la shopping bag di CARRIE, oppure la baguette FENDI, o ancora le gonne di tulle modello ballerina, abbinate a una T-shirt) della COMUNICAZIONE (divennero vere e proprie INFLUENCER) e della stessa TELEVISIONE (50 nomination agli Emmy, 24 ai Golden Globes), con 47 versioni internazionali.

“Ed eccomi di nuovo con il solito problema: un armadio di vestiti e niente da mettermi”.

La serie è basata sulla vita di quattro giovani donne che raccontano apertamente le loro esperienze, in una New York nel pieno di una rivoluzione sessuale che tentava di abbattere i muri del conservatorismo bigotto.

Il programma, ancora oggi, continua a essere un punto di riferimento di stile vintage per le nuove generazioni, nonché una novità progressista nell’ambito di temi che all’epoca erano molto delicati e poco trattati.

In una fredda serata di febbraio di 17 anni fa, Carrie Bradshaw spariva fra la folla di un marciapiede di Manhattan parlando al suo cellulare “flip” (quelli che si ripiegavano su sé stessi) tempestato di Swarovski rosa, avvolta da una delle sue celebri pellicce. Si chiudeva così l’ultima puntata della sesta stagione di Sex and the City, la serie della Hbo andata in onda per sei anni, seguita da milioni di spettatori.

Giovedì 18 Maggio SEX AND THE CITY torna a Savona, con una cena degustazione immersiva: Drink, Menù a tema e il Vostro narratore di questa rubrica SPIRITS GRAND TOUR che vi accompagnerà con aneddoti, storia e storie di una serie che ha fatto STORIA. Ovviamente la musica della serata sarà tutta a tema SEX AND THE CITY!

Per una sera rivivremo tutti quei favolosi e spumeggianti anni e l’idea che si aveva di divertimento e festa!

IL MENU’

Tartare di gamberi con agrumi e gelatina di vodka al limone

Dumpling alla maniera di Little Italy (Ravioli) fatti in casa con ricotta e genziana

Fantasia di Ricciola

Dolce Manhattan

DRINK IN ACCOMPAGNAMENTO

Cosmopolitan

GenziaPolitan

Manhattan

DOVE

Caffè Palazzo Gavotti, Savona.

QUANDO

Giovedì 18 Maggio, dalle ore 20.00

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA a Nicola Piperissa 3463013878 o https://form.jotform.com/230933958575066

IL BARMAN

Nicola Piperissa

Diplomato nel 2006 come tecnico dei servizi della ristorazione all’alberghiero Migliorini di Finale Ligure. Inizia a lavorare al Bar Papillon di Arenzano all’età di 14 anni dove si innamora di questo lavoro. A 21 anni inizia al Caffè del Duomo dove sarà barista per 10 anni; nel frattempo gestisce il bar in molte serate in discoteca (Aegua di Varazze, Symbol di Cairo Montenotte e poi 7 anni di Golden Beach). Attualmente è il titolare del Caffè Gavotti nel cuore del centro storico di Savona.

IL NARRATORE

Beh, ormai chi segue questa rubrica, un po’, avrà avuto modo di conoscermi.

“A volte dobbiamo smettere di analizzare il passato, smettere di pianificare il futuro, smettere di capire esattamente come ci sentiamo, smettere di decidere esattamente cosa vogliamo. Solo vedere cosa succede”.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

GIOVEDI 8 GIUGNO: COLAZIONE DA TIFFANY

GIOVEDI 29 GIUGNO: IL GRANDE GATSBY

