Annalisa ospite a Viva Rai 2: Fiorello le chiede di cantare l’inno della Carcarese

Carcare. Annalisa sotto le “grinfie” della belva di Viva Rai 2 Franco Fagnano, interpretata da Rosario Fiorello.

Nella puntata andata in onda questa mattina (10 maggio), la cantante valbormidese non si è sottratta all’ironia del comico siciliano che, imitando la trasmissione di Francesca Fagnani, le ha fatto alcune domande sulla sua vita. Ne sono nati due minuti di comicità che hanno permesso al pubblico di scoprire alcuni aneddoti e abitudini dell’artista, come il fatto che dopo ogni concerto si gusta un goccino di grappa. “È vero – ha risposto Nali – questo è il mio sfogo” e Fiorello ha scherzato: “È da lì che nascono le sue canzoni?”.

Durante il divertente siparietto anche la domanda sulla Carcarese, squadra di calcio del suo paese, di cui Annalisa è presidente onoraria. Fiorello le ha chiesto di intonarne alcuni versi e lei non si è fatta trovare impreparata: “Bianco come il pane, rosso come il vino. Carcarese alè”, ha cantato con il “belvo” che l’ha invitata a smettere.

E in effetti l’inno dei biancorossi l’ha scritto e cantato proprio Annalisa, quando era ancora giovanissima e frequentava il liceo Calasanzio, prima di laurearsi in Fisica. Ancora era ignora che da lì a pochi anni avrebbe raggiunto il suo successo, arrivato dopo la partecipazione ad “Amici di Maria De Filippi”. Poi una hit dopo l’altra (l’ultima in ordine di tempo “Bellissima”), dischi di platino e diversi premi che le hanno permesso di diventare una delle artiste italiane più conosciute. Senza mai dimenticarsi della sua amata Carcare.

Video tratto da Rai Play