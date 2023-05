Pietra Ligure. Adrenalina, solidarietà e vicinanza al territorio. Sono questi gli ingredienti dell’evento promosso per oggi, sabato 6 maggio, dal Gruppo Badano presso la propria sede di via delle Peagne 35 a Giustenice. Un evento che vede la partecipazione del campione di freestyle motocross Vanni Oddera e con il patrocinio del Comune di Pietra Ligure.

“Questa è una giornata di festa e di solidarietà – spiega Marco Badano, amministratore delegato del Gruppo Badano – Un’iniziativa nata per celebrare il legame con il territorio, con i comuni vicini, che abbiamo voluto organizzare a Pietra Ligure con il patrocinio del Comune. A tal propsito vorrei ringraziare il sindaco Luigi De Vincenzi che ha colto e accolto il messaggio che abbiamo voluto trasmettere, cioè celebrare questo rapporto particolare con il territorio”.

“Quella di oggi sarà una giornata di divertimento, in cui tutti noi potremo svagarci senza l’obbligo di indossare le mascherine e, soprattutto, dopo tre ani davvero difficili. E, soprattutto, torna quella valenza sociale portata da Vanni Oddera, che è nostro testimonial da un anno. Vanni ha la grande capacità di mettere in modo l’adrenalina e la gioia in chi assiste ai suoi show. Poter collaborare con lui è per noi motivo di orgoglio: è da sempre molto impegnato nel sociale, come dimostrano le tante iniziative rivolte al Gaslini, ed è sempre vicino al territorio, così come vogliamo essere noi”.

Il Freestyle Motor Show si terrà alle 11, alle 15 e alle 18. Alle 11 è in programma la sessione di moterapia con ragazzi disabili: “Vedere questi ragazzi sorridere è bellissimo, indescrivibile. Per questo vi aspettiamo numerosi, ricordando che tutto il ricavato della giornata verrà devoluto alla Fondazione Gaslini”.

Attraverso una serie di iniziative ed eventi, il Gruppo Badano vuole celebrare il legame con il territorio dove opera da tantissimi anni con trasparenza, professionalità e a stretto contatto con le persone. Durante l’intero svolgimento della manifestazione sarà possibile acquistare oggetti di artigianato e rifocillarsi con eccellenze del territorio: il ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione Gaslini Insieme.

La mototerapia di Vanni Oddera protagonista dell’open-day di Gruppo Badano

“Adrenalina e attenzione a chi ha più bisogno: è questo il cocktail che usiamo da 12 anni – ricorda Vanni Oddera – Ogni volta che facciamo un evento dedichiamo parte della giornata all’inclusione e alla solidarietà. E’ giusto che tutti possano godere della moto, che è un bellissimo oggetto di libertà. Noi vogliamo regalarla a tutti”.

“Durante i due ani di pandemia non ci siamo fermati e, anzi, abbiamo proseguito proponendo la ‘Mototerapia take-away’ che ci ha consentito di fare visita, casa per casa, a seimila famiglie in Italia. Ma l’evento ‘tradizionale’ è un’emozione molto grande. E ora, anzi, l’emozione è ancora più forte: la gente ha voglia di fare, i ragazzi sono sempre a mille. Quello che si respira ogni volta è bellissimo ed è bellissimo quello che riceviamo quando questi ragazzi salgono in moto. I salti sono niente a confronto”.

La collaborazione del Gruppo Badano con Oddera nasce per festeggiare il lavoro della storica azienda sul territorio, ma anche per lanciare un importante messaggio sul mondo della disabilità. Le toccanti immagini della mototerapia dal campione savonese hanno fatto il giro del Paese e rappresentano una inesauribile fonte di ispirazione per la realizzazione di esperienze inclusive e gratificanti.

“La collaborazione con Badano va avanti da un anno. Tra di noi c’è un bellissimo rapporto, mi supportano in tantissime situazioni. A breve organizzeremo altre attività sul territorio. Voglio dire grazie a tutte le aziende che ci supportano, senza di loro non potremmo fare niente”.

Il Gruppo ringrazia “i partner La Genuina Pasticceria, il Ristorante Machetto, la Taberna del Foro e la designer di oggetti di artigianato Nella Valigia della Buru. Grazie al loro prezioso operato hanno reso possibile la raccolta fondi per l’Ospedale Gaslini di Genova, mettendo a disposizione il loro tempo e la loro arte”.