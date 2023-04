Piano socio sanitario, Gratarola assente in commissione “Illustrazione in conferenza dei sindaci”. Russo: “Asl2 divisa, la Regione ci gioca”

Savona. “E’ una Asl divisa, non coordinata. Questo offre lo spunto per politiche che sono contradditorie le une con le altre. La Regione ci gioca, però è anche vero che è nostra responsabilità lavorare perchè si sani questa frattura”. Lo ha detto il sindaco di Savona Marco Russo in commissione consiliare.

La richiesa di riunione è stata presentata da Luca Burlando (Pd) e firmata bipartisan per approfondire il contennuto del piano socio sanitario con l’audizione dell’assessore alla sanità Angelo Gratarola, i consiglieri regionali, il commissario di Asl2 e gli stakeholders savonesi della sanità.

L’assessore alla Sanità di Regione Liguria Angelo Gratarola ha risposto che “il percorso per l‘illustrazione passa attraverso le conferenze di sindaci delle Asl. Sarà in quell’occasione che sarà illustrato il piano stesso”. Il presidente della seconda commissione Brunello Brunetto ha fatto sapere che “si dichiara a disposizione quando saranno presenti tutte le parti coinvolte”.

“Ci troviamo di fronte a un documento – ricorda Russo – che non ha avuto nessuna fase precedente di analisi. Dobbiamo provare a recuperare quanto non fatto prima e sviluppare nel nostro territorio una discussione ampia con tutti i soggetti coinvolti. Questa commissione ci dà questa opportunità. Sarà importante che si lavori per arrivare a un documento condivido da tutto il distretto. Ci stiamo muovendo anche in questa direzione.

Duro il commento di Burlando: “Speravamo di avere un confronto con chi il piano sociosanitario lo ha ideato e lo sta portando avanti. Ci abbiamo provato in più commissioni, ma oggi manca completamente un dialogo che la Regione fa in base alla simpatia con altri Comuni. E’ una mancanza di rispetto“.