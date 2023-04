Cupla e Anci Liguria assieme a sostegno di anziani e pensionati

Liguria. Disagio economico, aspetti socio-sanitari, vita sociale e aggregativa, oltre alla mobilità: questi i punti al centro del protocollo di Intesa sottoscritto tra Cupla e Anci Liguria.

L’obiettivo è valorizzare il metodo del confronto e della reciproca collaborazione al fine di favorire risposte concrete alle esigenze degli anziani e dei pensionati, anche con particolare guardo alle peculiarità del mondo degli ex lavoratori autonomi della Liguria.

“La pandemia ha gravemente colpito la popolazione anziana, oltre ai drammatici numeri sulla mortalità delle persone più anziane, in particolare ospitate in strutture residenziali, ne ha accresciuto la loro fragilità e l’isolamento sociale facendo emergere le carenze del sistema socio-sanitario. Il dopo pandemia richiede dunque un nuovo approccio nell’assistenza e nell’erogazione dei servizi a livello territoriale, con il coinvolgimento delle Organizzazioni di rappresentanza nonché di una riforma più complessiva di tutto il sistema socio-sanitario, di cui l’assistenza agli anziani è parte in via certamente prioritaria” recita il protocollo d’intesa.

“L’Anci e il Cupla – Coordinamento dei Sindacati dei Pensionati del lavoro autonomo (al quale aderiscono ANAP Confartigianato, Associazione Pensionati CIA, Confcommercio, CNA Pensionati, Federpensionati Coldiretti, FIPAC-Confesercenti e ANPA Pensionati Confagricoltura) ritengono che il welfare rappresenti un fattore fondamentale di coesione sociale e non debba essere considerato un costo, ma un’occasione reale di sviluppo economico e sociale del sistema Paese che sostiene e investe nelle persone e nei loro contesti di vita”.

“I pensionati e gli anziani, che costituiscono quasi un quarto della popolazione, possono rappresentare un motore per l’economia se si aumenta la loro sicurezza economica, se si sollecita la loro partecipazione attiva e integrata nella società. La sfida democratica, nell’epoca del mondo globalizzato, va affrontata ripensando all’organizzazione delle città, degli ambienti, dei luoghi di vita e di lavoro in maniera solida e inclusiva” si esprime nel documento che sancisce l’accordo operativo.

Soddisfazione è stata espressa dall’associazione Pensionati ANP di Cia Liguria, presieduta da Gianrcarlo Cassini, che coordina il CUPLA (Comitato Unitario Pensionati Lavoro Autonomo – agricoltori-commercianti-artigiani) della Liguria: “Una linea di azione comune e integrata con l’associazione ANCI e i sindaci ligure per il miglioramento delle condizioni di vita degli anziani e dei pensionati, soprattutto nei territori interni e nelle aree dell’entrotrerra” sottolinea lo stesso Cassini.