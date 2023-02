Libri bestiali

Il confine tra animali e bestie è molto sottile: si dice “bestiale” quando s’intende qualcosa che va oltre il semplice agire animale. Solitamente si usa quando gli esseri umani riescono ad oltrepassare i loro confini animali- quando scordano misericordia ed empatia, sostituendoli con cieco odio, con sadismo e una sorda cattiveria- o quando un animale si contrappone agli uomini, diventando il loro più grande nemico.

“MOBY DICK”

Un libro intenso, un po’ noioso, ma che va assolutamente letto- a meno che non vogliate diventare un camaleonte umano come nel film “Zelig” di Woody Allen-. Sicuramente la nuova traduzione, che ha sostituito quella di Pavese, rende il testo più coerente e godibile.

“Laggiù soffia! Laggiù soffia! La gobba come una montagna di neve! È Moby Dick!”

TRAMA

Il narratore, Ismaele, ci racconta del suo viaggio a bordo della baleniera Pequod. Scopre ben presto che non sono le balene in generale ad animare la spedizione, ma il desiderio, pazzo e irrazionale di vendetta del capitano Achab. Lui desidera incontrare la famigerata balena bianca che gli ha portato via una gamba e, quando si scontreranno, decideranno i destini di entrambi.

HERMAN MELVILLE (1819-1891) è stato un poeta, critico letterario e scrittore americano, padre del libro “Moby Dick” considerato un capolavoro della letteratura americano.

Un libro per i bambini

Nel mondo dei bambini le “bestie” possono essere animali solitamente più pericolosi per gli umani- come i lupi- o emozioni che possono, per i più piccini, rappresentare veri e propri mostri. In ogni caso rappresentano una minaccia, un pericolo, che deve essere affrontata e battuta.

Per i più piccini

“SEI MAI STATO UN BABBUINO?”

Un albo colorato e divertente- edito dal Castoro- da leggere dai 4 anni in poi da tutti i bambini che, a volte, sono un po’ inquieti e “selvaggi”.

“Se una mattina ti svegli e sei un babbuino, è inutile far finta niente. Ti aspetta una giornata difficile.”

TRAMA

La vita di un bimbo trasformato in un babbuino non è semplice, soprattutto per far fronte alle aspettative che la società ha, anche, verso i bambini. Ma non preoccupatevi, per quanto frenetica e con un po’ di pasticci, la giornata da babbuino non è una cosa brutta, a meno che i vostri genitori non si siano svegliati come orsi…

Il libro è nato dalla sinergia di Loredana Baldinucci- traduttrice, editor e scrittrice di libri per bambini e ragazzi- e Fabio Sardo, illustratore.

Per i più grandi

“QUI NON CI SONO MOSTRI”

Un libro pauroso, ma non troppo, edito dal Castoro per lettori dagli 8 anni in poi. In questo caso il “bestiale” è rappresentato da qualcosa di “non umano” ma comunque terribile e pericoloso.

“Ora qui siamo al sicuro. Qui non ci sono mostri.”

TRAMA

La cittadina di Cowslip Grove sarebbe una città perfetta, ma non per Levi e Kat. Solo loro si rendono conto che alcuni bambini stanno sparendo e, con loro, anche il loro ricordo: non si ricordano-né si rendono conto della sparizione- i vicini, gli amici e nemmeno le stesse famiglie. Solo loro sembrano accorgersene e sarà compito loro salvare non solo i bambini ma la città stessa da qualcosa di terribile che sta per manifestarsi.

Kory Merritt ex insegnate si è gettato nel mondo dei libri per ragazzi sia come illustratore che come autore.

PICCOLE SCHEGGE

Quando decadono i diritti di pubblicazione molti testi- nel più dei casi titoli classici o libri di poesia e opere teatrali- vengono pubblicati da diverse case editrici. Per noi lettori questo comporta una vasta gamma di edizioni dello stesso titolo e quindi, come scegliere il migliore? Sicuramente un aspetto da considerare è il tipo di rilegatura e stampa, ma l’aspetto più importante è: la traduzione. Quella del traduttore è un lavoro eccezionalmente difficile- e spesso ignorata nel mondo dell’editoria- ma che può decidere il successo o l’insuccesso di un’opera.

