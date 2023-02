Il savonese piange la scomparsa di Giuseppe Scaiola: sabato 11 organizzata una mostra in sua memoria

Bergeggi. Il mondo dell’arte savonese è in lutto: all’età di 71 anni è improvvisamente scomparso Giuseppe Scaiola, disegnatore e pittore conosciuto a livello internazionale.

Originario di Cairo Montenotte, ma residente a Bergeggi, in giovane età aveva frequentato il liceo artistico “Arturo Martini” dopo aver appunto scoperto la sua vocazione artistica. A 21 anni, nel 1972, fu anche insegnante di Discipline Plastiche nel medesimo istituto frequentando contemporaneamente l’Accademia Albertina di Belle Arti (Torino).

In seguito iniziò la sua ascesa nel mondo dell’arte, percorso che lo ha portato a varcare i confini nazionali diventando un artista di respiro europeo ed internazionale. Scaiola infatti, oltre ad alcuni luoghi in provincia di Savona, ha esposto le sue opere a Milano, ma anche in Germania, in Svezia e permanentemente in altri musei nazionali ed internazionali.

“La nostra comunità è scossa per la notizia dell’improvvisa e prematura scomparsa del nostro concittadino Giuseppe Scaiola – commentano la sindaca di Bergeggi Nicoletta Rebagliati e Roberta Genzano – Bergeggi e il mondo dell’arte sono in lutto per la perdita di un pittore conosciuto a livello internazionale. Da diversi anni aveva scelto di risiedere nel nostro paese, sempre allegro e pronto a farci sorridere con le sue battute da eterno ragazzo.”

La compagna Yuliya, insieme ad amici e conoscenti, ha scelto di onorare la memoria dell’artista organizzando una mostra sabato 11 febbraio dalle ore 14.00 alle 19.00, proprio a Bergeggi presso il Dominio Mare Resort. Per l’occasione verrà esposta l’urna con le sue ceneri oltre a numerose sue opere, un modo per commemorarlo attraverso l’arte che da sempre ha caratterizzato i suoi giorni.