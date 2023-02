A10, tra Varazze e Voltri 7km di coda. Lunedì da “bollino rosso” tra Savona e Genova

Varazze. Disagi alla viabilità sulla A10 in direzione di Genova: tra i caselli di Varazze e Voltri si registrano, al momento, ben 7 chilometri di coda causa lavori e cantieri.

E per i prossimi giorni la situazione potrebbe non cambiare. Secondo il “bollettino” della viabilità diramato da Autostrade per l’Italia, domani lunedì 6 febbraio sulla A10 nel tratto tra Savona e Genova in direzione del capoluogo di regione i tempi di percorrenza saranno molto superiori o superiori alla media praticamente per tutto il giorno, con “bollino rosso” dalle 7 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Situazione più fluida, invece, sulla A7 mentre sulla A12 tempi di percorrenza superiori alla media per tutto il giorno in direzione di Genova.

Chiudendo la “panoramica” sulle autostrade liguri di competenza di Aspi, traffico intenso è previsto sempre domani dalle 7 alle 10 sulla A26 in direzione di Gravellona Toce; traffico intenso in entrambe le direzioni dal mattino fino alle 19 circa.