TPL Linea, revocato lo sciopero del 30 gennaio: autobus regolari nel savonese

Provincia. Fumata bianca dopo l’incontro di questa mattina in Provincia e i sindacati di categoria hanno deciso di revocare lo sciopero di 8 ore del trasporto pubblico locale in programma per la giornata di lunedì 30 gennaio.

La decisione è arrivata dopo la schiarita odierna in merito alla procedura di affidamento in house nel savonese e sulla relativa contrattazione, che prevede un accordo-quadro con le stesse sigle sindacali del settore a tutela dell’occupazione e dei livelli di servizio, oltre che sul fronte degli investimenti previsti nell’ambito del complessivo piano industriale, funzionale alla gestione aziendale e ai finanziamenti in atto per l’intero comparto con le relative nuove progettualità.

Dopo le due precedenti azioni di sciopero sulla vertenza con l’ente provinciale, questa volta Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Sial-Cobas, Ugl-Fna e l’RSU TPL Linea hanno convenuto di stoppare la protesta, evitando un’altra giornata di disagi per l’utenza.

Di conseguenza, autobus regolari in provincia di Savona secondo la normale programmazione su tutte le linee urbane ed extraurbane.

L’incontro di questa mattina in Provincia ha lasciato ottimisti i sindacati: “Si è giunti alla sottoscrizione di un importante accordo che accompagnerà la gestione del trasporto pubblico nella provincia di Savona per i prossimi 10 anni, regolamentato dal contratto di servizio per il decennio 2023/33 approvato lo scorso 27 dicembre – spiegano – contiene importanti impegni che permetteranno lo sviluppo e il miglioramento del trasporto pubblico locale savonese, generando e mantenendo buone opportunità di occupazione”.

Un’intesa importante per i sindacati dei lavoratori “che necessariamente dovrà trovare applicazione con i necessari confronti con la Regione Liguria e le amministrazioni comunali savonesi, in primis il Comune quale socio di maggioranza di TPL Linea.

“Confidando che le trattative possano proseguire senza il ricorso a pesanti azioni di lotta penalizzanti per i lavoratori e i cittadini” annunciano i sindacati “è stato revocato lo sciopero di 24 ore indetto per il prossimo lunedì 30 gennaio”.