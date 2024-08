SAT, conferma per il presidente Zunino: ecco il nuovo Cda

Vado Ligure. Si è tenuta nella mattinata di ieri l’assemblea ordinaria dei comuni soci di SAT convocata per la nomina dei nuovi organi sociali come previsto dal nuovo statuto societario dopo la proroga di fine giugno.

I nuovi organi societari che guideranno SAT, sono stati votati per garantire la continuità del buon lavoro svolto finora e per ampliare la rappresentanza e le competenze territoriali, coprendo l’intera area operativa di SAT Servizi S.p.A., società interamente a capitale pubblico.

I soci intervenuti hanno espresso la volontà comune di selezionare figure professionali di alto profilo, con esperienze specifiche nel settore, in grado di contribuire al proseguimento del servizio fondamentale che SAT offre alla comunità savonese.

Si è registrato un approccio molto responsabile e fattivo di tutti i sindaci coinvolti; l’assemblea ha proceduto alla conferma di Massimo Zunino come presidente del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) e alla nomina di Fabrizio Buscaglia come vice presidente. Oltre a Zunino e Buscaglia, sono stati nominati membri del Consiglio di Amministrazione Ilaria Giusto, Nella Giovanna Ferrari e Massimo Gualberti.

Sono state assicurate rappresentanze dei vari territori, sulla base della consapevolezza di avere una Società rappresentata sia all’insegna della continuità sia nel rispetto delle rappresentanze territoriali, pronta ad affrontare le nuove sfide.

L’assemblea ha inoltre provveduto alla nomina del Collegio dei sindaci e il revisore dei conti. Le nomine sono state approvate ad unanimità tranne per l’elezione del C.d.A. che ha registrato un socio astenuto.

“Un lavoro e una grande responsabilità confermata da tutti i sindaci per affrontare in primis la scadenza dell’obbligatorietà di rinnovo delle cariche sociali per dare continuità a SAT e, al contempo, per mettere nelle condizioni di affrontare questo periodo di transizione e consolidamento successivo all’affidamento provinciale” afferma SAT Servizi Ambientali in una nota sul rinnovo delle cariche societarie.

“L’impegno profuso negli ultimi anni è stato importante e ha portato SAT a crescere e contestualmente alla necessità di ragionare anche in chiave futura, con un periodo di transizione importante sia sotto il profilo operativo sia finanziario. Le deleghe all’interno del Consiglio di Amministrazione saranno assegnate in una riunione apposita che sarà convocata entro la settimana” conclude SAT.