Autostrade, i cantieri continuano a creare disagi: terzo giorno di code in A10. Incidente in A6

Savona. Anche questa mattina disagi sulle autostrade liguri, una situazione che si ripete, quasi identica, dall’inizio della settimana.

La coda più consistente si registra in A10, in direzione Genova, con 4 km tra Varazze e Voltri. Rallentamenti anche sulla tratta gestita da Autofiori: un chilometro di coda in direzione Italia tra Finale Ligure e Feglino, in direzione Francia tra Borghetto e Albenga e Savona e Spotorno.

Incolonnamenti, tutti, causati dalla numerosi cantieri presenti. Lo stesso avviene in A26, dove l’incolonnamento è di 2 km tra Ovada e Masone (direzione Voltri).

Per quanto riguarda invece l’A6, pochi minuti fa (intorno alle 10:45), si è verificato un incidente al chilometro 86+100 tra Millesimo e Ceva in direzione Torino. Al momento non si registrano disagi sulla tratta.