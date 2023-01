Savona. La Città della Torretta, ieri (22 gennaio) ha vissuto in grande allegria l’inizio del Carnevale. Riprendere le antiche tradizioni, lasciarsi alle spalle il periodo della pandemia condividendo con i bambini la spensieratezza ed il divertimento, è stato questo desiderio che ha portato una grande folla ad accogliere l’arrivo di Sua Maestà Cicciolin, re del Carnevale Savonese.

Nonostante la giornata fosse particolarmente fredda e molto ventosa il piazzale della Torretta era gremito e l’accoglienza è stata veramente degna di un personaggio amato come è Cicciolin. All’interno del Carnevale organizzato da A Campanassa, Assonautica ha messo a disposizione circa cinquanta barche sulle quali sono saliti i bambini, creando la flotta di “Bimbi in barca… incontro a Cicciolin”.

Questo evento si ripete da anni ed è sempre apprezzato dai bambini, dai familiari che li accompagnano ed anche da chi li ospita sulla propria imbarcazione. La Sirenetta (che sa nuotare solo dove si tocca), Capitan Uncino, Batman, Spider Man, le fatine, tanti bimbi mascherati e tanti non mascherati, ciò che era obbligatorio portare era solo lo spirito del Carnevale e quello non mancava a nessuno. Sua Maestà Cicciolin è stato accolto come un vero sovrano.

Cicciolin è un marinaio e sa bene che ogni imbarcazione, che sia un piccolo gozzo, un cabinato o una barca a vela, permette di vivere il mare con emozione, anche quando, come oggi, non ci consente di allontanarci dal porto a causa del vento e del moto ondoso.

All’organizzazione ha collaborato un gran numero di soci volontari. L’iscrizione dei bambini era avvenuta nei giorni scorsi presso la sede di Assonautica e le prenotazioni erano già state abbinate ad imbarcazioni dei soci in base ai limiti di imbarco delle stesse. Anche i salvagenti per i bambini, che variano in base al loro peso, erano già stati predisposti.

“Le barche messe a disposizione dai soci erano una cinquantina e quindi si sono potuti accontentare tantissimi bambini. L’impegno è stato grande ma il divertimento e le emozioni regalate ai piccoli ospiti lo hanno largamente ricompensato”, hanno fatto sapere gli organizzatori.