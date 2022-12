“Leadership in Green Building nel Settore Pubblico”, premiata la direzione regionale dell’Agenzia del Demanio

Liguria. La Direzione Regionale Liguria dell’Agenzia del Demanio ha vinto il primo premio nazionale dedicato alla categoria “Leadership in Green Building nel Settore Pubblico” nell’ambito dei GBC Italia Awards dedicati all’eccellenza italiana della sostenibilità in edilizia e dell’immobiliare, consegnato oggi a Roma nel corso dell’evento “La prima Roadmap italiana per la decarbonizzazione e la trasformazione sostenibile in edilizia”.

Green Building Council Italia è un’associazione senza scopo di lucro cui aderiscono le più competitive imprese e le più qualificate associazioni e comunità professionali italiane operanti nel segmento dell’edilizia sostenibile e fa parte del World GBC, una rete di GBC nazionali presenti in più di 70 paesi, che rappresenta la più grande organizzazione internazionale al mondo attiva per il mercato delle costruzioni sostenibili. Durante la cerimonia di premiazione, tenutasi a Palazzo Poli, sono stati presentate le due candidature dell’Agenzia che hanno portato al riconoscimento: la rifunzionalizzazione dell’ “Ex Caserma Rosolino Pilo” a Genova e il Nuovo Centro Operativo della Guardia di Finanza di Sarzana (SP).

I lavori a Genova sono stati occasione per applicare, tra i primi casi in Italia, il Protocollo LEED ad un edificio storico, tramite il Protocollo GBC Historic Building. Il progetto prevedeva il raggiungimento del livello di certificazione Gold, che è stato innalzato nel corso della procedura di gara al livello Platinum. Inoltre si stanno incrementando le dotazioni dei pannelli fotovoltaici per portare il soddisfacimento del fabbisogno energetico dell’edificio dal 35,28 % al 94,08%. Il rilevante progetto di rigenerazione urbana a Sarzana prevede invece che il bene, confiscato dall’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata, sarà utilizzato dalla Guardia di Finanza come Nuovo Centro Operativo. Il bando di appalto dei lavori partirà a breve e la riqualificazione prevede di andare oltre le richieste della normativa CAM Edilizia seguendo un percorso che porterà alla certificazione LEED di livello GOLD.