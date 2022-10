Premio “Alpino dell’anno” nelle Albissole, alla manifestazione presenti anche Albenga e Loano

Albenga. Durante il fine settimana si è svolta, nelle Albissole, una grande manifestazione in occasione del 47^ Premio Nazionale Alpino dell’anno 2021.

Una manifestazione a livello nazionale “molto sentita, di grande partecipazione, anche emotiva, – come ha sottolineato soddisfatto a IVG.it Emilio Patrone, presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Alpini. – Abbiamo consegnato il prestigioso premio, che la sezione Alpini di Savona ha istituito dal 1974″.

Un evento importante “ogni anno, in una località diversa, si prepara la cerimonia che vede coinvolti tanti Alpini provenienti da altrettante regioni, unitamente a una rappresentanza di Alpini in Armi”.

I riconoscimenti assegnati. Alpino in Armi: il tenente Valerio Brusotto del Terzo Reggimento; Artiglieria Alpina, Alpino in Congedo: Remigio Durizzotto, della Sezione di Asti. Menzione d’Onore alla memoria a un Alpino di Vercelli, Carlo Marazzato.

Un programma fitto che si è concluso, per quest’anno, ieri (9 ottobre) con la consegna del 47esimo Premio Nazionale Alpino dell’anno 2021. Nel pomeriggio, alle 17, l’Ammaina Bandiera e l’arrivederci alla prossima edizione.

Alle celebrazioni era presente anche il gruppo di Albenga con il capogruppo Sergio Zunino e per l’amministrazione ingauna l’assessore Mauro Vannucci.

Ricorda Zunino: “Siamo stati molto felici di aver partecipare a questo importante momento. Ad Albenga abbiamo celebrato il 44° Premio Nazionale Alpino dell’anno 2017 nell’ottobre 2018 ed è stato un momento emozionante.”

Aggiunge l’assessore Vannucci: “Sono sempre vicino al corpo degli Alpini sempre attivi durante tutte le attività anche sul nostro territorio, per questo è stato per me un piacere e un onore poter partecipare al 47° Premio Nazionale Alpino dell’anno 2021 indossando la fascia in rappresentanza di tutta la città di Albenga”.

Al Premio hanno partecipato anche il vice sindaco di Loano Gianluigi Bocchio insieme ai membri del Gruppo Alpini di Loano e al consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

Nel suo discorso, Bocchio ha affermato: “Gli Alpini si presentano da soli: una penna, passo lento e solenne, un portamento fiero e sicuro. Questi sono i caratteri distintivi di chi, in armi o in congedo, tiene alto il nome del corpo. Se mi chiedessero invece, di spiegare a parole cosa significa essere Alpino, userei questa riflessione e prenderei a prestito le prime parole dell’inno, il ’33’: ‘Dai fidi tetti del villaggio’. Il ‘tetto’ è l’immagine di casa, della famiglia, del focolare domestico; il ‘villaggio’ è il nucleo di affetti più prossimo; degli amici; delle persone care; anche in una grande città, il quartiere, il vicinato, possono rappresentare un villaggio”.

“Ma è quel ‘fidi’ che fa la differenza. L’Alpino ha nella sua casa, nel suo villaggio il riferimento del cuore; da lì partono le sue radici, da lì partono le sue motivazioni al servizio del suo Paese: villaggio dei villaggi, luogo di appartenenza e retaggio. Un tempo furono la difesa e la riconquista dei territori, i principali compiti del corpo; oggi lo sono la cura e la preservazione dell’ambiente, la protezione della sua gente, il rispetto e la custodia delle tradizioni. E’ nelle occasioni come questa di oggi che gli Alpini si ritrovano nel loro Villaggio dell’anima, si rincontrano e rinnovano la loro appartenenza al corpo. Ora e sempre, viva l’Italia, viva gli Alpini”.

Il sindaco Luca Lettieri aggiunge: “La nostra presenza istituzionale, in occasioni come queste, intende sottolineare la vicinanza al corpo degli Alpini e il ringraziamento per la loro attività associativa nei confronti della comunità soprattutto nei momenti più difficili. Infaticabile il loro impegno nel salvaguardare le tradizioni e le ricorrenze civili per mantenere vivo il ricordo di chi si è sacrificato per la Patria e per il mantenimento della pace nei recenti scenari di guerra”.