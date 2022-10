Albissola, iniziata la riqualificazione dei giardini ex Arcos: si parte dai percorsi pedonali interni

Albissola. È iniziata ieri (5 ottobre) la riqualificazione dei giardini ex Arcos ad Albissola Marina, con la consegna dell’area alla ditta G.R. Costruzioni di Grasso Rosario con sede in Alessandria, affidataria delle opere edili e con la relativa fase di allestimento e preparazione dell’area di cantiere.

Fino alla fine lavori è stato disposto dalla Polizia Municipale il divieto di sosta nella confinante Via Barile (zona Conad) per n. 4 posti auto, delimitati da apposita segnaletica.

“Il Servizio Manutenzioni e Lavori Pubblici del Comune ha provveduto ad affidare, previa apposita procedura di selezione, i lavori per la riqualificazione dei percorsi pedonali dei giardini presenti all’interno del compendio urbanistico “ex Arcos” (situato nel quartiere di Via delle Industrie) e che costituiscono un’area verde importante sia per quanto riguarda l’ambiente che per la loro fruizione da parte non solo dei residenti del quartiere ma anche dell’intera cittadinanza, frequentata da persone di ogni età, dai bambini con le loro famiglie, agli anziani”, hanno affermato il vicesindaco Luigi Silvestro e il consigliere Luca Bricco.

I camminamenti realizzati in tavolati di legno risultavano da tempo completamente ammalorati con numerose doghe mancanti, rendendo così i percorsi non più utilizzabili.

“Per tali motivi, – hanno proseguito, – l’amministrazione, considerato che nel corso degli ultimi anni su proposta dell’Assessorato ai LL.PP., ha avviato un insieme di interventi migliorativi dei parchi e aree verdi attrezzate comunali, ha inteso inserire anche tale area nella sua programmazione di ristrutturazione, di decoro e di messa in sicurezza dei parchi comunali. Programma che in questi anni ha già visto completare il restyling del Parco Faraggiana, del Giardino del Sole vicino alla chiesa e del Parco Puccio”.

Il progetto di riqualificazione prevede: la messa a norma in materia di abbattimento ed eliminazione delle barriere architettoniche dei percorsi pedonali e consiste sinteticamente; la rimozione completa delle tavole in legno; la verifica dell’attuale massetto in calcestruzzo e ripristino; la realizzazione di nuova pavimentazione in masselli autobloccanti dello spessore di 4 cm al fine di mantenere le attuali quote con i cordoli esistenti. I materiali selezionati per la nuova pavimentazione “sono resistenti all’abrasione, con elevato grado di permeabilità all’acqua, resistenti alle macchie d’olio e alla formazione di muschi e licheni”.

Inoltre il Servizio comunale del Verde Pubblico “sta predisponendo, secondo le linee guida dettate da un apposito studio agroforestale, un significativo intervento di manutenzione sulle alberature presenti all’interno dei giardini, con particolare riferimento ai grandi esemplari di Eucalipto ivi presenti. Operazioni sul verde che prenderanno avvio indicativamente nel tardo autunno e comunque dopo la chiusura del cantiere edile. Ed ancora, entro la primavera, verrà realizzato ‘in economia’ tramite gli operai comunali, un intervento di manutenzione sulle sedute in legno già esistenti ed installato un nuovo tavolo da pic nic”.

“Con il completamento delle lavorazioni previste per i Giardini ‘Ex Arcos’ avremo così ultimato il piano di riqualificazione di tutte le aree comunali verdi attrezzate presenti nel territorio, avendole rese tutte più sicure, e più accoglienti, a favore delle famiglie per i loro momenti di svago e di tempo libero. Ci scusiamo anticipatamente con i residenti della zona, per gli inevitabili disagi causati dalle lavorazioni in argomento”, hanno concluso Silvestro e Bricco.