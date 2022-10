50 Best Bars: ancora un italiano sul tetto del mondo

E’ uscita la classifica annuale dei bar votata da 600 esperti del settore in tutto il mondo, che ogni anno “crea” la guida internazionale dei migliori bar e destinazioni per bere in tutto il globo.

Quest’anno gli esperti hanno incoronato Il PARADISO di Barcellona dell’italiano Giacomo Giannotti come miglior bar 2022.

Il suo locale, seppur in terra catalana, parla al 100% italiano, e ciò conferma l’assoluto primato italiano come espressione massima di nostri professionisti nel Mondo.

Il PARADISO è un vero e proprio Tempio della mixology: legno dalle forme sinuose a richiamare il mare di Barcellona, Marmo di Carrara per il bancone a ricordare le origini toscane e il legame con la sua famiglia, elementi di design tropicale e uno speakeasy dentro allo speakeasy. La sala Macallan, dall’accesso “segreto”, è una sala whisky illuminata con neon dai toni rossi con capienza massima di dieci ospiti e barman privato.

Giannotti prende il primo posto dalle mani dell’altro Italiano Agostino Perrone; patron del mitico CONNAUGHT BAR di Londra che scende all’ottavo posto assoluto.

Ma passiamo ora ai Bar del nostro stivale premiati:

Avanza il primo dei locali italiani: il DRINK KONG di Roma, che sotto la regia di Patrick Pistolesi e con Livio Morena come Bar Manager, è passato in un solo anno dalla 19/a posizione alla numero 16.

Si conferma nella lista dei TOP 50 il 1930 Speakeasy di Milano, come dice la parola, se non lo conoscete, sarà difficile entrarvi.

1930 Speakeasy di Milano

Nuovo ingresso alla 39/a posizione il LOCALE FIRENZE.

E Alex Frezza insieme a Francesco Cappuccio, Augusto Amaral, Dario Tortorella, Alessio Monk, Vincenzo Iencarelli e il resto dello staff, con il suo l’ANTIQUARIO di Napoli entra in 46/a posizione!

Alex Frezza - L'ANTIQUARIO Napoli

Tra la posizione n. 51 e 100 al mondo altri tre locali italiani: al 71/o posto THE COURT ROME capitanato da Matteo Zed; al 73/mo posto CAMPARINO IN GALLERIA di Milano che lo scorso anno era in posizione numero 27, mentre è numero 86 il FRENI E FRIZIONI di Roma.

Soddisfazione mia personale: essere stato ospite in 3 dei 4 locali italiani top 50 Best Bars…ora manca solo il LOCALE FIRENZE!

