Ufo, doppio avvistamento del savonese: le indagini degli esperti di ARIA

Savona. Ancora una volta la provincia di Savona diventa protagonista di avvistamenti di oggetti volanti non identificati (Uap). A segnalare l’ultimo è l’Associazione Ricerca Italiana Aliena fondata dall’ufologo Angelo Maggioni e composta da ex militari dell’aeronautica militare e, ingegneri aerospaziali che con la loro esperienza analizzano e indagano il fenomeno a 360 gradi.

“Il più delle volte – spiega Maggioni – cestiniamo direttamente le segnalazioni in quanto riconducibili a fenomeni naturali o umani. Ma ci sono alcuni episodi che richiedono una attenzione particolare e una indagine approfondita e malgrado tutto non si arriva ad una conclusione plausibile e accettabile di identificazione degli oggetti. In questo caso abbiamo due distinti fenomeni avvenuti all’incirca tra metà settembre e la giornata di ieri”.

“Il primo vede una strana ‘formazione’ di oggetti luminosi disposti in fila, il che ha fatto pensare allo Starlink; tuttavia non sono allineati perfettamente come dovrebbero essere, anzi, hanno una linea sinusoidale e questo esclude una matrice che li riconduca allo Starlink. All’apparenza sembrano di forma romboidale e di colori diversi, lucidi, tendenti al dorato. La segnalazione ci giunge nella zona dell’entroterra, direzione Pontinvrea: il fenomeno sarebbe durato ben 5 minuti e secondo le testimonianze gli oggetti sarebbero comparsi all’improvviso e rimasti fermi, sospesi in aria per poi svanire nel nulla. Questo avvistamento ricorda uno avvenuto qualche anno fa nel sud Italia: assieme ad un altro avvistamento avvenuto a Celle Ligure se ne parlò al Tg2, in uno speciale sugli avvistamenti UFO. Al momento si è potuto escludere droni, palloncini, aerei, satelliti: rimane il dubbio rispetto ad una formazione di volatili, anche se il colore e la lucentezza degli oggetti tendono a farci pensare si tratti di oggetti solidi forse metallici”.

Il secondo avvistamento è avvenuto nella giornata del 26 settembre: “Qui si nota un oggetto sferico bianco luminoso passare a fianco di una linea di condensazione lasciata dal passaggio di un aereo. L’avvistamento è stato registrato da una delle 4 cam di monitoraggio di proprietà di Aria, che ne ha evidenziato l’anomalia. Questo oggetto sembra avere proprietà diverse. Appare di colore simile al cielo ma poi passa al nero e diventa bianco lucente. Forse durante il breve tragitto emette delle pulsazioni, ma scompare subito dopo. Sono stati esclusi gli Iridium in quanto non sono più ‘in servizio’ e dismessi in favore di satelliti ultima generazione. Il breve tempo dell’avvisamento non permette di comprendere al meglio la sua eventuale dinamica e scopo. Anche in questo caso preferiamo mantenere una certa prudenza in quanto i dati a disposizione sono scarni e dunque non sufficienti ad una serena conclusione. Se dovessimo ipotizzare un fenomeno naturale potremmo pensare ad un fulmine globulare, tenendo conto del tempo (variabile/piovoso) e dei temporali di questi giorni”.