Albissole, bomber Romano riprende da dove aveva lasciato: “Tifosi e compagni speciali, obiettivo playoff”

Savona. Sabato sera allo stadio “Fiorenzo Ruffinengo” è andato in scena il match che ha visto esordire nel Girone B del campionato di Prima Categoria Spotornese e Albissole, due ottime squadre affrontatesi a viso aperto dando vita ad una gara godibile e divertente.

Alla fine è stato 2-0 per i biancazzurri guidati da mister Sarpero, un epilogo che ha incoronato ancora una volta il talento di Gabriele Romano, bomber di razza tornato a trascinare la sua squadra successivamente all’ottima stagione disputata lo scorso anno proprio con la casacca della formazione della sua città natale.

Nel post partita non sarebbe dunque potuto mancare un suo commento, prontamente arrivato: “Oggi siamo entrati in campo molto concentrati, questo ci ha portato a vincere. I miei arrivano anche e soprattutto per merito dei miei compagni, un grazie speciale va a loro.”

In seguito l’attaccante ha proseguito il suo intervento analizzando la partita disputata, un match davvero divertente reso spettacolare anche per merito del pubblico presente sugli spalti, due tifoserie organizzate le quali hanno stimolato i giocatori a fare di più.

“Ora continuiamo per la nostra strada preparandoci in vista della prossima partita – ha concluso Romano – Obiettivi? La zona playoff.”