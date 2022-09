Prima Categoria, Spotornese contro Albissole: la diretta testuale

Savona. Prende il via il girone B della Prima Categoria, i cui incontri del turno inaugurale sono suddivisi tra il sabato (tre) e la domenica (quattro).

Al Ruffinengo di Legino si affrontano la ripescata Spotornese e la neopromossa Albissole. Per quest’ultima si tratta del debutto stagionale, non avendo preso parte alla Coppa Liguria, manifestazione nella quale, invece, la società del presidente Matteo Ravera ha ottenuto due pareggi in due incontri.

La cronaca.

Spotornese – Albissole 0-2 (p.t. 0-1)

La Spotornese, sulla cui panchina siede mister Federico Dorigo, scende in campo con Filippi, Bogarin Martinez, Crovella (cap.), Greco, Ottonello, P. Cosentino, Zhuzhi, Orcino, Ormenisan, Colombino, Carminati.

A disposizione: Genta, Basso, A. Cosentino, Chessa, Shahihi, Cossu, Intili, Vanara, Tomasi.

Carlo Sarpero presenta l’Albissole con il seguente undici: Nucci, Gagliardo, Sala, Lupi, Curci, Caroglio, Romano, Vallarino (cap.), Calcagno, Rebagliati, Scotto.

A disposizione: Ottonello, Marras, Valle, Pisano, Biello, Santonostaso, Diana.

Arbitra Pietro Pollero della sezione di Savona.

Pubblico numeroso a Legino per questa prima di campionato, con le tifoserie organizzate di entrambe le squadre che hanno raggiunto l’impianto con largo anticipo e si fanno sentire, con tamburi e cori. Circa trecento gli spettatori.

Spotornesi in tenuta blu con inserti bianchi e calzettoni bianchi; Albissole in maglia a strisce verticali biancocelesti, calzoncini bianchi, calzettoni celesti.

Padroni di casa con Filippi tra i pali; in difesa da destra Bogarin, Ottonello, P. Cosentino, Crovella; a centrocampo Greco, Orcino, Zhuzhi; trio offensivo con Colombino, Ormenisan, Carminati. In fase difensiva 4-3-3 che diventa 4-4-2 con Colombino che arretra come quarto.

Al 6° Albissole in vantaggio grazie ad un pasticcio dei locali. Retropassaggio con un pallonetto, Ottonello intercetta togliendo il pallone a Filippi in uscita, Romano si inserisce e deposita nella porta sguarnita. 0 a 1.

La Spotornese abbozza una reazione senza però creare problemi alla difesa avversaria. Nel primo quarto d’ora si annota solamente l’azione della rete.

Al 22° punizione dalla sinistra, Cosentino calcia teso, Orcino colpisce di testa, Nucci para in due tempi.

Prosegue incessante il tifo da ambo le parti, sempre corretto e volto a sostenere i propri giocatori senza cori contro gli avversari.

Al 28° la prima ammonizione, a spese di Curci.

Al 29° Nucci è costretto ad uscire fino al limite per contrastare Ormenisan, impedendogli di servire il compagno.

Al 32° cross dalla destra di Colombino, Nucci prova la presa ma la sfera gli sfugge, poi risolve con qualche affanno.

Al 35° corner dalla destra per l’Albissole, batti e ribatti in area, la palla termina sul fondo.

Al 37° Romano atterra Zhuzhi, cartellino giallo. Punizione sulla trequarti. La Spotornese prova uno schema sul calcio piazzato ma la difesa albissolese non concede spazi.

Al 39° ci prova Colombino, il suo tiro è respinto.

Al 41° Lupi a centrocampo ferma una ripartenza locale abbattendo Ormenisan: ammonito.

Al 42° destro di Calcagno, deviato in angolo. Lo calcia Vallarino, Crovella di testa mette fuori.

Corner dalla parte opposta, incorna Lupi: respinto.

Ammonizione a Gagliardo al 47°. Dopo un minuto e mezzo di recupero si va al riposo sul risultato di 1 a 0 per l’Albissole.

Secondo tempo. Entrano Cossu al posto di Ormenisan tra i locali, Marras per Caroglio tra gli albissolese.

Il vento, seppur più lieve del consueto, soffia ora in favore della Spotornese.

Al 3° viene ammonito Greco. Al 4° cartellino giallo all’indirizzo di Orcino. La conseguente punizione di Vallarino è direttamente preda di Filippi.

Bogarin viene fermato in fuorigioco, la panchina spotornese protesta a gran voce. L’arbitro mostra il giallo a Dorigo e A. Cosentino.

Al 7° conclusione di Carminati, esce di un soffio alla destra del portiere.

Al 10° Spotornese vicina al pari. Colombino tocca dietro per Carminati, conclusione a botta sicura, Vallarino salva sulla linea.

In questa fase i padroni di casa cercano il pareggio col massimo sforzo. Albissole chiusa sulla difensiva, si fa avanti raramente con alcune ripartenze.

Al 14° sponda di Cosentino per Bogarin, fermato in extremis in piena area. Ora il numero 2 gioca esterno sinistro costantemente sulla linea di attacco in una Spotornese che dal rientro in campo ha un atteggiamento molto più offensivo.

Al 16° l’Albissole punisce i locali col gol del raddoppio. Lancio lungo per Romano che scatta sulla sinistra a gran velocità, porta palla bruciando Zhuzhi e con uno splendido tiro ad incrociare trafigge Filippi. 0 a 2.

Entra Biello al posto di Scotto.

La Spotornese ha accusato il colpo ed ora l’Albissole tiene maggiormente il possesso palla, gestendo il doppio vantaggio.

Al 24° punizione calciata da Carminati: alta.

Al 25° Dorigo inserisce Shahini al posto di Bogarin.

Al 28° tra gli ospiti Diana sostituisce Rebagliati.

Al 30° Curci chiude Colombino in angolo. Nucci coi pugni mette fuori dalla parte opposta. Orcino dalla bandierina, ancora Nucci allontana.

Al 32° esce Colombino, infortunato, entra Vanara.

Al 33° improvvisa conclusione di Cossu dal limite, alta.

Cossu entra duramente su Marras, ammonito.