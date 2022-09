Albissole subito sugli scudi. Mister Sarpero: “Un gruppo che può arrivare lontano, magari ai play off”

“Abbiamo aggredito bene la partita come avevo chiesto e abbiamo dunque disputato molto bene i primi venti minuto. Avevo chiesto ai ragazzi di partire forte. Poi, dopo l’1 a 0 forse loro avrebbero meritato il pareggio. Non siamo riusciti a giocare molto, ma siamo felici di dedicare questo successo ai tifosi che sono venuti in massa. Un premio per il lavoro dei ragazzi e da parte mia lo dedico a una persona a me cara”.

Mister Carlo Sarpero commenta così la bella vittoria per 2 a 0 della sua Albissole ai danni della Spotornese. Successo ottenuto grazie a una rete per tempo del giovane bomber Romano. Una vittoria che è arrivata al termine di una gara combattuta e a tratti “sporca” ma impreziosita da una folta cornice di pubblico, visto che entrambe le squadre possono vantare gruppi di tifoseria organizzata.

L’allenatore dei ceramisti ha aspettative importanti per la stagione: “Se riusciamo a pensare in maniera collettiva e portarci dietro la consapevolezza derivante dalla vittoria della Seconda Categoria dello scorso anno possiamo andare lontano. Ora non so se ai play off o a ridosso di quella zona. Io ci credo in questo gruppo. Potremmo fare molto bene”.