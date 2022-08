Politiche 2022, ecco i candidati dell’Alleanza Verdi e Sinistra: Simona Simonetti e Marco Chiriaco in corsa per la Camera

Liguria. La lista “Alleanza Verdi e Sinistra” rende l’elenco dei candidati nei collegi proporzionali della Liguria.

PROPORZIONALE CAMERA Stefano Quaranta: deputato dal 2013 al 2018 quando fu membro della commissione Affari Istituzionali.

Simona Simonetti: laureata in Fisica, membro del tavolo Energia di Europa Verde. Assessore all’ambiente a Vado Ligure dal 2018 al 2019.

Marco Chiriaco: consigliere Comunale di Roccavignale da quattro legislature. Impegnato nell’ANPI, nel Sindacato e per il territorio della Valbormida.

Valentina Logli: coportavoce ligure dei Giovani Europeisti Verdi, laureata in Scienze internazionali per la cooperazione e lo sviluppo. PROPORZIONALE SENATO Simona Cosso: insegnante, impegnata in prima persona nel volontariato per difendere i diritti dei più deboli.

Roberto Amoretti: architetto, esperto in progettazione e direzione lavori opere private e pubbliche. Assessore a Civezza (IM).

Ersilia Ferrante: avvocata impegnata nei diritti civili. Autrice di una guida turistica e impegnata in diverse associazioni culturali.

“Questa mattina con l’alleanza Verdi- Sinistra Italiana abbiamo provveduto a depositare le liste ed i nominativi delle nostre candidate e dei nostri candidati alle prossime elezioni politiche del 25 settembre e siamo soddisfatti del risultato – spiega Maria Gabriella Branca della segreteria nazionale di Sinistra Italiana – Candidate e candidati di qualità, oltre che esperienze territoriali, la convergenza con Possibile e naturalmente le candidature di Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro, danno complessivamente il segnale delle nostre scelte. Nelle prossime ore daremo il via alla campagna elettorale in tutta Italia, con la conferenza stampa che si terrà a Roma alle 16”. “È anche opportuno sottolineare, dopo le polemiche sulla candidatura nel presunto collegio blindato di Pisa del nostro segretario nazionale, che Nicola Fratoianni ha scelto di rinunciare a correre nella sua città. Fratoianni sarà candidato come capolista per Verdi e Sinistra solo nei collegi proporzionali della Toscana. Ora dobbiamo lavorare nella nostra regione perché le liste abbiano il risultato che tutti ci attendiamo: una sinistra forte e autonoma nel prossimo Parlamento. Da costruire voto per voto, centimetro dopo centimetro, contro le destre, per un’Italia più giusta, più verde, più libera”.

“L’alleanza fra Verdi e Sinistra Italiana è un solido punto di forza per affrontare i veri problemi dell’emergenza sociale ed ambientale – si leggeva in una nota diramata qualche giorno fa dalla segretaria regionale di Sinistra Italiana, Carla Nattero, e dai co-portavoce regionali di Europa Verde-Verdi, Luca Amato e Simona Simonetti – il prossimo autunno dovremmo affrontare i problemi legati all’uso sconsiderato delle fonti fossili. Tutti affronteremo la vita reale che si presenterà molto dura per una larga fetta della popolazione. Sarà cruciale il risultato elettorale, che purtroppo non è determinato solo dal voto dell’elettore ma soprattutto dalle alchimie della legge elettorale che consegnerà a chi si aggrega una maggioranza schiacciante”.

Verdi e Sinistra Italiana “sono gli unici partiti che hanno affrontato questa campagna elettorale unendosi con un programma comune. Un processo di aggregazione che contrasta nei fatti questa politica leaderistica che ha bisogno di frantumarsi per mettere in evidenza figure singole, leader che hanno bisogno di vedere il proprio nome su un simbolo elettorale. Noi, Sinistra e Verdi, ci siamo uniti su un progetto di paese. E combattiamo per le idee che sono in quel programma”.

“In questi giorni di trattative nazionali difficili e di cui non si conosce ancora lo sbocco, come Verdi e Sinistra Liguria vogliamo tornare a parlare di temi reali. Dal diritto alla salute nelle aree periferiche dove sono stati chiusi i vecchi ospedali al salario minimo. Su questi temi, in continuità con le nostre prese di posizione dell’ultimo anno e mezzo, ci presenteremo comunque agli elettori e alle elettrici il 25 settembre e chiederemo il loro sostegno”.