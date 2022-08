Elezioni, il friulano Menia “paracadutato” in Liguria: sarà capolista di Fratelli d’Italia al Senato

Liguria. Nel collegio proporzionale del Senato in Liguria sarà capolista di Fratelli d’Italia il fruilano Roberto Menia. È l’indiscrezione – non ancora ufficializzata ma confermata – che arriva dagli ambienti del partito a poche ore dalla scadenza per la presentazione delle liste. Si tratta dell’unico “paracadutato” nelle circoscrizioni liguri virtualmente certo di conquistare un seggio nel prossimo parlamento.

Nessuna sorpresa, invece, per quanto riguarda le altre pedine di punta. L’assessore regionale Gianni Berrino sarà candidato nel collegio uninominale del Ponente al Senato, mentre il capolista alla Camera sarà il coordinatore ligure Matteo Rosso.

Roberto Menia, nato a Pieve di Cadore e figlio di un’esule istriana, è già stato parlamentare dal 1994 al 2013, prima nelle fila di Alleanza Nazionale, poi col Pdl e infine col partito di Giorgia Meloni. È stato il primo promotore della legge che istituisce il Giorno del ricordo per le vittime delle foibe. Da quanto si apprende sarà candidato solo in Liguria, per cui, in caso di elezione, non cederà il posto ad altri parlamentari.

Diverso il caso di Rita Dalla Chiesa, altro nome di spicco tra i non liguri, che essendo “blindata” in un collegio dato per vinto in Puglia libererebbe il seggio per Roberto Cassinelli, candidato al secondo posto nella lista di Forza Italia per la Camera. E così anche Laura Ravetto, cuneese in seconda posizione nella lista della Lega per la Camera, che ha già prenotato il biglietto per Roma nella sua regione di residenza.