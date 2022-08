Politiche 2022, ecco i nomi di ‘Noi Moderati’: in corsa per Toti c’è anche Alessandro Bozzano

Liguria. “Lavoro, famiglia e scuola: tre temi che vanno messi al centro delle politiche di governo per cambiare davvero il Paese. In Liguria lo stiamo già facendo, con aiuti concreti per i cittadini. Dai bonus per chi assume nel turismo, settore trainante dell’economia nostra regione, a quelli per chi dà un lavoro a chi non ce l’ha, aiutandoci a combattere la disoccupazione”.

Questo in sintesi il programma politico messo sul tavolo da Giovanni Toti, per i candidati di ‘Noi Moderati’: “E ancora la grande rivoluzione della formazione professionale: dal nostro Salone Orientamenti, che indirizza i giovani nel mondo dello studio e del lavoro ed è diventato un modello a livello nazionale, fino alle accademie e ai corsi di formazione professionale mirati alle esigenze delle nostre imprese, che si sono trasformati in veri posti di lavoro per oltre l’80% dei nostri ragazzi. In Liguria siamo attenti ai bisogni delle famiglie: da anni finanziamo bonus badanti, baby sitter e caregiver per aiutare i genitori a conciliare il lavoro con l’accudimento di figli, genitori anziani o familiari con disabilità, senza dover rinunciare alla propria occupazione”.

“Tante buone pratiche – prosegue la nota stampa – che fanno parte di quel modello Liguria che vogliamo portare a Roma. Niente più slogan o promesse irraggiungibili, ma tanti progetti che abbiamo già dimostrato di saper realizzare sul campo. Noi Moderati ci siamo!”.

Ecco tutti i nomi di “Noi Moderati” in Liguria. Collegio Uninominale Genova Ponente 2 Camera

Ilaria Cavo – assessore Regione Liguria – Italia al Centro

Collegio Uninominale Genova Levante 3 Camera

Sandro Biasotti – senatore Italia al Centro

Lista plurinominale Camera Liguria

Andrea Costa – sottosegretario – Noi con l’Italia

Chiara Cerri – consigliere regionale Liguria – Italia al Centro

Alessandro Bozzano– consigliere regionale Liguria – Italia al Centro

Marta Brusoni – assessore Comune di Genova – Italia al Centro

Lista plurinominale Senato Liguria

Marco Scajola – assessore Regione Liguria – Italia al Centro

Manuela Gagliardi – deputato Italia al Centro

Umberto Calcagno – Udc

“Tutte persone di qualità, legate al territorio, che i liguri hanno già potuto conoscere e apprezzare per la loro opera di governo e di buona amministrazione – sottolinea Giovanni Toti -. Una squadra che offre agli elettori liguri una scelta sicura di affidabilità e conoscenza degli obiettivi per dare massima rappresentanza alla nostra regione”