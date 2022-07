Femminicidio di via Niella, appello del questore alle donne vittime di violenza: “Denunciate subito”

Savona. Una settimana dal femminicidio di via Niella a Savona che ha aperto una nuova, profonda ferita.

In quel caso non ci sono stati segnali tali da far presagire un pericolo e una tragedia di quella portata, in situazioni diverse bisogna “denunciare subito”. Lo rimarca il questore di Savona, Alessandra Simone, molto vicina a questa tematica.

“La regola è la denuncia – ribadisce con fermezza – la donna deve entrare nei nostri uffici di Polizia e creare un percorso: affidarsi”. Ormai le forze dell’ordine sono formate e specializzate in questo campo “noi non sottovaluteremo

mai niente”.

Il questore ci tiene a chiarire un punto: “Dobbiamo bandire le tecniche di mediazione: non sono affari di famiglia. Quando ci sono i primi segnali, ancora prima del primo schiaffo, quando si cominciano quelle tecniche di svalorizzazione della propria compagna o della propria moglie, lì bisogna sicuramente chiedere aiuto. Anche qui a Savona esiste una rete di professionisti pronta ad aiutare”.

Ma qual è il primo segnale da non sottovalutare e che deve indurre a chiedere aiuto? “Quando, ad esempio, si inizia a dire che la propria compagna non vale niente, deve rimanere a casa: privare dell’ autonomia, dell’indipendenza economica. Nel momento in cui si tenta di togliere la libertà, di svalorizzare. Noi – continua – non sottovalutiamo neanche la violenza psicologica che è il preludio di una escalation”.

Quindi senza timori e nessun problema, recarsi dalle forze dell’ordine. “Entrate nei nostri uffici – è questo l’invito che rivolge con tono rassicurante il questore Alessandra Simone – perché se si interviene all’inizio, si può non soltanto mettere in sicurezza la donna ma anche rieducare il soggetto molesto“.