Varazze. “Un percorso di trasformazione che è già iniziato, noi lo incrementeremo con tanti investimenti, molti dei quali riguardano proprio la Liguria”. Dallo scorso aprile questa varazzina, Elisabetta Oliveri, è diventata presidente di Autostrade per l’Italia. Anche per questo, Varazze ha deciso di premiarla.

Fresca di incarico, da subito ha promesso massimo impegno: “È un lavoro di squadra perché nelle aziende non si riesce a fare nulla da soli. C’è la convinzione di tutti nel voler percorrere questa strada nuova soprattutto per realizzare le opere nuove, quelle importanti, che servono per dare alla Liguria una viabilità diversa da quella di adesso”.

Parla propriamente di strada, le chiedo se la vedremo presto sgombra dai cantieri, la nostra: “Il fatto di vederli in autostrada è si un disagio ma anche una cosa positiva perché queste infrastrutture che noi percorriamo hanno molti anni e vanno ammodernate, l’importante – sottolinea la presidente – è farli bene e tenere presente le esigenze dei viaggiatori”.

Insomma lavorare per migliorare. Ora pausa e poi di nuovo cantieri: “Il programma é questo: permettere una migliore viabilità nel periodo estivo e poi, nuovamente, ripresa in autunno con il massimo impegno per dare il minor disagio”.

Ieri sera Varazze ha premiato la concittadina che, appena gli impegni glielo concedono, torna sempre alla sua città d’origine.