Treni, da giugno tre nuove coppie di Intercity in Liguria: soddisfazione dei sindacati

Liguria. A partire da giugno saranno ripristinate tre coppie di treni Intercity Milano-Ventimiglia in sostituzione delle tre coppie di Thello soppresse negli anni scorsi. E’ quanto comunicato ieri dalla Società al tavolo aziendale con il sindacato.

Soddisfatte le segreterie di Cgil e Uil confederali e di categoria: il risultato è arrivato a seguito alle richieste del sindacato che nell’incontro tenutosi la settimana scorsa con il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore regionale ai trasporti Gianni Berrino, avevano sollevato la necessità dell’incremento del servizio ferroviario in Liguria.

“Come comunicato dalla società, quindi, si comincia a dare una risposta alla necessità di incrementare il volume del servizio passeggeri su ferro nelle medie e lunghe percorrenze in supporto a pendolari e turisti in Liguri – dichiarano i sindacati – Si tratta di una scelta importante da parte del Ministero della mobilità sostenibile a garanzia di maggiori risorse per la mobilità pubblica rispetto al mezzo privato. Questo in attesa del completamento delle importanti opere ferroviarie previste per sostenere lo sviluppo di questo territorio”.