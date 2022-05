Tre nuove coppie di Intercity in Liguria, Foti (Fdi): “Risultato importante per il ponente”

Liguria. “L’introduzione, a partire dal mese di giugno, di tre nuove coppie di treni tra Milano e Ventimiglia, via Genova, restituisce al territorio del ponente ligure la giusta offerta di servizio per i tanti lavoratori ed i turisti che sistematicamente si spostano in Liguria”.

Questo il commento Marco Carmine Foti, responsabile regionale e dirigente nazionale del Dipartimento Trasporti di Fratelli d’Italia, in merito alla notizia annunciata nel weekend da parte dei sindacati che si sono detti soddisfatti di quanto ottenuto.

“Il lavoro svolto da Fratelli d’Italia in Commissione Trasporti alla Camera, le continue sollecitazioni fornite dal Dipartimento Nazionale Trasporti ed il costante dialogo dell’assessore ai trasporti della Regione Liguria, avv. Berrino, con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e Trenitalia, hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato che di fatto ripristina le tre coppie di treni Thello soppresse negli anni scorsi”, aggiunge Foti.

“Lo sviluppo di un territorio come quello della Liguria, in attesa che vengano realizzate le strategiche opere ferroviarie, deve essere accompagnato da un’offerta di servizi capace di soddisfare i milioni di turisti che stagionalmente frequentano la regione, oltre il soddisfacimento degli spostamenti dei residenti”, conclude l’esponente di Fdi.