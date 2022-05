Seconda Categoria “A”, il Vadino è campione: gli ingauni volano in Prima Categoria

Grande gioia ad Albenga per la vittoria del campionato del Vadino. La formazione ingauna fondata nell’estate 2020 ha vinto il girone “A” della Seconda Categoria e può dunque festeggiare la promozione in Prima Categoria. Decisiva la vittoria in trasferta conquistata da pochi minuti contro la Virtus Sanremo. Il 2 a 1 finale porta le firme di Ricotta e Tomao, a segno nella prima mezzora del primo tempo. I padroni di casa hanno accorciato nella ripresa con Abayomi.

Gli arancioneri di mister Alessandro Giunta hanno conquistato il campionato alla prima occasione utile: lo scorso anno, infatti, la stagione era stata interrotta sul nascere dalla seconda ondata di Covid. Il percorso è stato eccezionale: diciassette vittorie e una sola sconfitta nelle diciotto gare giocate.

Il sigillo decisivo è arrivato contro l’avversario più ostico. La Virtus Sanremo ha tenuto per quasi tutto il campionato il ritmo della marcia trionfale degli albenganesi, ottenendo quattordici vittorie su diciotto gare. Oggi, i matuziani si sono presentati all’appuntamento con cinque lunghezze di ritardo, complice l’inaspettata sconfitta nel recupero infrasettimanale contro il San Bartolomeo. Con due giornate ancora da giocare, il Vadino a +8 è ora impossibile da raggiungere.

Il Vadino è stato il grande protagonista anche della Coppa Liguria dedicata alle squadre di Seconda Categoria. Ha infatti conquistato la finalissima, che giocherà contro l’Atletico Internazionale. I genovesi, in campionato, sono al momento quarti nel girone D.