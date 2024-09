Festa del volontariato ad Albenga per conoscere le realtà associative della città

Albenga. Domani, sabato 21 settembre, nel Centro Storico di Albenga si terrà la Festa del Volontariato organizzata insieme alle associazioni che fanno parte della consulta cittadina.

L’evento avrà luogo dalle 10 alle 14 e con la possibilità di incontrare le associazioni che operano sul territorio in diversi ambiti, da quello culturale a quello socio-sanitario.

Sarà l’occasione per conoscere le realtà che operano nella Città delle Torri 365 giorni l’anno, per conoscere i volontari, apprendere l’attività che svolgono, informarsi, supportarli e ringraziarli.

È importante che, in particolare i giovani, si avvicinino al mondo del volontariato che permette di aiutare il prossimo e di vivere esperienze che possono davvero cambiare la vita.

Durante la mattinata ci sarà musica, baby dance, ping pong, scacchi giganti e la possibilità di vedere i mezzi di soccorso delle pubbliche assistenze e della Protezione Civile.

Tante attività e sorprese per una mattinata alla quale è importante partecipare.