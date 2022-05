Pd Savona, Roberto Franco: “Credibilità del partito in forte calo, manca il rapporto col sindacato”

Una breve riflessione.

Il recente ingresso dell’ ex Sindaco di Albenga conferma la criticità del Partito Democratico a livello provinciale.

Il Partito Democratico si sta trasformando anche a Savona in un ammucchiata romana stile Enrico Letta.

La credibilità del Partito Democratico savonese è in forte calo anche perché lo voglio ribadire il rapporto con il Sindacato dei Lavoratori ormai non c’è più, mi auguro per il bene della Sinistra che presto i rappresentanti ufficiali del Partito Democratico capiscano che non aver trattato temi sindacali al recente congresso è la dimostrazione dello spostamento verso il centro degli uomini di Enrico Letta e l’abbandono del mondo Operaio sia pubblico che privato dei piccoli Imprenditori e degli Artigiani.

Roberto Franco