La finalissima del campionato Juniores regionale d’Eccellenza è andata in scena settimana scorsa a Genova Molassana. Al termine di una partita combattuta e giocata sul fine di lana gli spezzini di mister Cristiano Rolla hanno avuto la meglio con il minimo scarto.

Il match è stato pirotecnico come testimonia il 3 a 2 finale. L’Albenga si è portato in vantaggio con Mariani al minuto 54. Cinque minuti più tardi, il pareggio della Fezzanese con Tartarini dal dischetto. Albenga poi ancora avanti con Mariani, 2 a 1. A questo punto sale in cattedra Smecca, che con una doppietta regala il successo alla Fezzanese alle soglie del recupero: primo squillo al minuto 84 e secondo sul gong.

Mister Cristiano Rolla e Marco Mambrin commentano una finale entusiasmante al culmine di una stagione che entrambe le formazioni hanno giocato da protagoniste.