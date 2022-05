Juniores, Smecca gela l’Albenga: il titolo è della Fezzanese

FEZZANESE 3 (59′ rig Tartarini, 84′, 90′ Smecca) vs ALBENGA 2 (54′ 76′ Mariani)

Genova. Buon pomeriggio a tutti dallo stadio “Federico Mario Boero” di Molassana. Oggi c’è aria di finale e la tensione è palpabile, soprattutto perché sentita da ragazzi poco più che diciottenni che si stanno giocando il titolo regionale.

Il campionato Juniores ha contribuito alla crescita di tanti ottimi prospetti che si affacceranno al calcio degli adulti, ma tra poco il pensiero ricadrà soltanto sul presente: Albenga e Fezzanese vogliono vincere.

Gli ingauni sono riusciti a qualificarsi dopo aver completato la rimonta ai danni dell’Athletic Club Albaro, mentre gli spezzini hanno espugnato 1-0 il Merlo di Ceriale contro la squadra capolista del Girone A. Entrambe le formazioni presentano alcuni volti noti delle rispettive Prime Squadra, di supporto ai ragazzi della leva, sintomo di quanto sia importante la posta in palio.

Ci si aspetta un match a grande intensità e che sia ligio alla regola delle 3c: corsa, cuore e capacità.

Prima abbiamo parlato di formazioni, ora andiamo a vedere chi effettivamente scenderà in campo quest’oggi:

Fezzanese: 1 Andreoli, 2 Magoni, 3 Stradini, 4 Lertola, 5 Andreoli, 6 Tartarini, 7 Lunghi, 8 Passeri, 9 Guzzoni, 10 Smecca, 11 Fabrello. A disposizione di mister Cristiano Rolla ci sono: 12 Toggiasco, 13 Gaboardi, 14 Esposito, 15 Bouhrame, 16 Giannini, 17 Fiori, 18 Giuliano, 19 Di Martino, 20 Maggiari.

Albenga: 1 Scalvini, 2 Gibilaro, 3 Calcagno, 4 Schiano, 5 Velaj, 6 Parascosso, 7 Belvedere, 8 Graziani Gabriel, 9 Beluffi, 10 Mariani, 11 Graziani Thomas. A disposizione di mister Marco Mambrin ci sono: 12 Campari, 13 Griffini, 14 Sappa, 15 Monfasano, 16 Massa, 17 Zirano, 18 Sorace, 19 Pollini, 20 De Boni.

Terna arbitrale genovese guidata dal signor Stefano Ferretti, coadiuvato da Sciallero e Rushanaj.

La cronaca

Primo tempo

1′ Fischia Ferretti, inizia la finale!

5′ Inizio di gara frettoloso tra entrambe le compagini che si stanno affrontando a viso aperto con poche interruzioni. Tuttavia, ancora nessuna occasione da segnalare.

13′ Fezzanese attualmente più grintosa rispetto ad un’Albenga che cerca di costruire ma manca ancora la precisione.

14′ Prima occasione per gli ingauni: Gabriel Graziani recupera palla servendo Mariani che corre verso la porta, ma Tartarini è attento e manda la sfera in angolo.

19′ Calcia al volo da fuori Belvedere ma la sfera finisce abbondantemente alta sopra la traversa.

21′ Prende maggiore convinzione l’Albenga che inizia a giocare con ordine e velocità.

30′ Occasione per la Fezzanese. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Magoni colpisce verso la porta sfruttando una bella sponda di Lertona: Scalvini è attento è para in due tempi.

31′ OCCASIONISSIMA ALBENGA! Gibilaro corre a tutta velocità sulla fascia e mette un bel pallone rasoterra per Thomas Graziani: il numero 11 calcia a colpo sicuro ma il pallone esce di un soffio!

32′ Stavolta è il fratello Gabriel a calciare da fuori vedendo il portiere fuori dai pali: ci è mancato poco per il gran gol!

45′ L’arbitro ha segnalato 2 minuti di recupero. Nel frattempo arriva la prima ammonizione della gara: se la becca Tartarini della Fezzanese.

47′ + 2′ E sulla conclusione rasoterra di Beluffi su punizioni, parata agevolmente da Andreoli, finisce la prima frazione di gioco: il parziale è fermo sullo 0-0.

Secondo tempo

1′ Ricomincia la ripresa senza alcun cambio tra le due formazioni.

2′ CALCIO DI RIGORE PER LA FEZZANESE! Fabrello viene steso da Gibilaro e l’arbitro indica il dischetto ammonendo il numero 2 ingauno. Parte Tartarini..ALTO! Brutta conclusione del numero 6 spezzino e l’Albenga è ancora in partita.

5′ Ammonito Magoni tra le fila spezzine.

6′ Andreoli leva dalla porta la sfera depositata da Beluffi con grande precisione: i bianconeri ci sono.

9′ MARIANI! L’ALBENGA PASSA IN VANTAGGIO! Nel bel mezzo di una mischia in area ne approfitta il numero 10 a colpirla come può per cercare il tocco vincente: lo ha trovato ed è 1-0 per gli ingauni!

12′ Come gioca l’Albenga ora! Giocate veloci, quasi a memoria, e grande intensità: ora c’è grande entusiasmo.

14′ ALTRO RIGORE PER GLI SPEZZININI! Contatto tra Fabrello e Scalvini: si andrà ancora dal dischetto. Parte ancora Tartarini…RETE! Stavolta non sbaglia nonostante l’intuizione corretta dell’estremo difensore ingauno: è 1-1.

15′ Cambio per gli spezzini: entra Fiori per Guzzoni.

25′ Mambrin effettua il suo primo cambio: fuori Velaj per Sorace.

28′ Ancora un cambio per parte: per l’Albenga entra De Boni per Belvedere, mentre gli spezzini inseriscono Giannini.

29′ Ammonito Gabriel Graziani tra le fila ingaune.

31′ ANCORA MARIANI! L’ALBENGA TORNA AVANTI! Conclusione sul primo palo inaspettata che gela Andreoli: momento importantissimo della gara.

33′ Ammonito Beluffi per simulazione dal fischietto genovese.

35′ Mambrin ridisegna la squadra facendo uscire lo stesso Beluffi, applauditissimo dalla tribuna, inserendo Pollini. Nel frattempo la Fezzanese inserisce Bouhrame per Passeri.

39′ SMECCA PAREGGIA IL PARZIALE! Dopo un tiro ribattuto il numero 10 è attentissimo e deposita in rete.

45′ ANCORA SMECCA! LA FEZZANESE IN VANTAGGIO! Ancora una volta una rete da rapace d’area da una posizione ravvicinata: gli spezzini sono ad un passo dal titolo.

46′ Mambrin prova il tutto per tutto: fuori Zirano per Schiano.

50′ Finisce qui! La Fezzanese vince il titolo regionale!