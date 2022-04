Guerra, volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri partiti da Genova: porteranno medicinali in Polonia

Liguria. Una squadra d’emergenza del Nucleo di Protezione Civile Liguria dell’Associazione Nazionale Carabinieri, composta da 6 volontari, è partita oggi pomeriggio da Genova diretta verso Korczowa, un paesino della Polonia al confine con l’Ucraina, per portare medicinali e fare il censimento di profughi che vorranno venire in Italia.

“I nostri volontari sono stati i primi a essere chiamati dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile per questa missione, resteranno in Polonia 12 giorni per accogliere i profughi diretti in Italia e garantire loro la migliore sistemazione e permanenza nel nostro Paese”, ha dichiarato il Presidente della Regione Liguria e commissario straordinario per la gestione dell’accoglienza dei profughi Giovanni Toti, salutando i volontari in partenza da Piazza De Ferrari a Genova.

“Tutta la nostra regione sta lavorando con impegno e generosità per dare il massimo supporto a chi fugge dalla guerra. Non potremmo esserne più orgogliosi”, ha concluso il governatore ligure.