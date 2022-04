Volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Loano, Sassello e Carcare in missione per l’Ucraina

Loano-Sassello-Carcare. Il presidente della Sezione di Loano dell’A.N.C., Fulvio Panizza, a nome del Consiglio Sezionale, ha comunicato che il vicepresidente della sezione stessa, Vittorio Ronco, dal 1 al 12 aprile 2022,” viene impiegato quale caposquadra in una missione di protezione civile per l’Ucraina”.

La missione è partita in data primo aprile da Genova con il saluto del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e dell’Ispettore per la Regione Liguria dell’A.N.C. Gianpiero Fiora.

Ronco, unitamente ad altri 5 volontari del Nucleo Liguria di Protezione Civile dell’A.N.C., è impiegato in Polonia in un hub al confine con l’Ucraina per l’accoglienza dei profughi ucraini.

Il presidente Panizza ha dichiarato: “Ronco si è sempre distinto sia nel volontariato sia nelle missioni di protezione civile per i terremoti dell’Emilia e delle Marche, ma anche in occasione di alluvioni. Ora viene impiegato come caposquadra e da parte dei nostri soci, a lui e agli altri cinque della missione, vanno i nostri migliori auguri”.

Con Ronco sono presenti, infatti, anche Giovanni Olgiati di Sassello, Giampiero Bonazza di Carcare, Natalia Dubovets di Chiavari (interprete), Silvio Sanguineti e Danila Traverso di Lavagna. La missione si svolge con due dei mezzi operativi del Nucleo di protezione civile Liguria dell’A.N.C.