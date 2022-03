Millesimo in gara a “Il Borgo dei Borghi”, Toti: “Comune bellissimo. Liguri votatelo”

Millesimo. “La Liguria si stringa intorno a Millesimo, che rappresenterà la nostra regione al meglio della sua bellezza nell’agguerritissima gara de ‘Il Borgo dei borghi’. Liguri, dateci una mano”. Arriva anche dal governatore Giovanni Toti l’appello per sostenere la cittadina valbormidese, in corsa per aggiudicarsi il titolo della nona edizione del programma televisivo targato Rai3, in onda all’interno della trasmissione “Alle falde del Kilimangiaro”.

“Millesimo è un borgo straordinario – dice Toti – che merita tutto il vostro sostegno. Per la sua bellezza, per i suoi abitanti, per la conservazione dei tanti immobili che ci sono, per la natura che lo circonda, per le tradizioni culinarie e per moltissimi altri motivi, merita che tutti noi ci impegniamo, affinché Millesimo riesca a vincere”.

La puntata dedicata al comune valbormidese, l’unico ligure a partecipare alla sfida, è andata in onda lo scorso 6 marzo. Un video di circa cinque minuti, in cui Millesimo ha mostrato tutta la sua bellezza, dal centro storico fino al parco del Bric Tana. Architettura e natura, dunque, si fondono creando un panorama suggestivo da non perdere. Ma non solo, Millesimo si presenta puntando i riflettori anche sulle sue attività, le sue tradizioni e uno dei suoi frutti più preziosi: il tartufo. Qui si trovano tutte e nove le specie di cui è ammessa la ricerca e la commercializzazione. E proprio per l’oro della gastronomia che Millesimo è diventata famosa, organizzando la Festa Nazionale del Tartufo, che da 29 anni si svolge nella cittadina nel periodo autunnale. Pochi mesi fa, a dicembre, è arrivata anche la notizia del riconoscimento da parte dell’Unesco della “Cerca e cavatura del Tartufo” come Patrimonio Immateriale dell’Umanità. Una giornata storica per il Comune di Millesimo che, insieme all’Anct (l’Associazione Nazionale Città del Tartufo di cui fa parte), ha tanto lavorato per raggiungere questo obiettivo.

Per far vincere la Liguria e le sue bellezze, dunque, ora non resta che sostenere Millesimo, già nell’elenco di Borghi più belli d’Italia, che ora dovrà vedersela con altri 19 comuni. Le votazioni sono partite il 13 marzo e termineranno alle 23.59 del 3 aprile. Sarà possibile esprimere un voto al giorno da ogni propria mail sul sito https://www.rai.it/borgodeiborghi/. Coloro i quali sono già in possesso di credenziali Raiplay possono effettuare direttamente il login al sito e, dopo l’autenticazione, esprimere la propria preferenza di voto. Gli utenti non ancora registrati, invece, per votare dovranno creare indicando username, password ed indirizzo e-mail di riferimento una utenza Raiplay. Il voto via rete è gratuito.

La classifica finale, su cui inciderà anche il giudizio di tre esperti, sarà svelata durante una “prima serata speciale”, in onda su Rai 3 domenica 17 aprile.