Millesimo festeggia: la “Cerca e cavatura del Tartufo” diventa Patrimonio Immateriale Unesco

Millesimo. Una giornata storica per il Comune di Millesimo che pochi minuti fa ha ricevuto la notizia che tanto aspettava e per cui ha tanto lavorato: la “Cerca e cavatura del Tartufo” è stata riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio Immateriale dell’Umanità.

Dopo aver ricevuto il parere positivo dell’Organo di Valutazione dell’Unesco, questa mattina a Parigi la decisone finale sull’iscrizione dell’oro della gastronomia alla prestigiosa lista. Quella che contiene tutte quelle pratiche culturali, dal linguaggio all’arte, dalle feste all’artigianato, che vengono trasmesse da una generazione all’altra e permettono di mantenere una diversità culturale di fronte alla globalizzazione.

Non solo monumenti, dunque, una cultura è fatta anche di molto altro. E da oggi a rappresentare l’Italia anche la tradizione legata al tartufo, di cui Millesimo è grande portavoce, così come tutte quelle città che fanno parte insieme alla paese valbormidese dell’Anct (l’Associazione Nazionale Città del Tartufo).

Obiettivo del sodalizio è quello di “di testimoniare la presenza e preservare l’insieme di valori, il mondo tradizionale e la cultura che uniscono i territori e le comunità legate al tartufo”. E per questo per anni ha cercato di portare avanti questa candidatura in modo che questo ricco frutto della terra diventasse “sempre più per le comunità e i territori in cui si trova, dal Nord all’estremo Sud dell’Italia, bene condiviso ed elemento identitario da salvaguardare e trasmettere”.

“Un riconoscimento che aspettavamo da tempo – dichiara il sindaco Aldo Picalli – ci lavoravamo due anni. Per noi non può che essere un onore e un orgoglio, essendo il nostro Comune l’unica sede in Liguria del tartufo”.

Famosa, infatti, la Festa Nazionale del Tartufo che ogni anno si svolge a Millesimo nel periodo autunnale e che porta nel paese valbormidese tartufai, appassionati e curiosi da ogni parte d’Italia.

“Una giornata storica per Millesimo, che è grande portavoce della tradizione legata al pregiato fungo ipogeo e ogni anno ospita la Festa nazionale del tartufo, come esponente di punta di questa eccellenza – commentano il consigliere regionale della Lega Stefano Mai -. La qualità del terreno, le condizioni ambientali e climatiche fanno sì che il prodotto dell’entroterra savonese sia uno fra i più pregiati d’Italia e rende la Valle Bormida la ‘culla del tartufo’ per l’intera Liguria. Ora è più che mai necessario promuovere questa nostra eccellenza creando una rete coordinata fra tutte le realtà locali liguri. In tal senso, la Lega ha gà depositato in Regione Liguria una proposta di legge che, tra le altre cose, prevede l’istituzione del Centro regionale per la tartuficoltura a Millesimo e un forte ruolo dei Comuni nel campo della valorizzazione del tartufo”.