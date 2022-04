“Il Borgo dei Borghi”, la Liguria sul podio: Millesimo conquista il secondo posto

Millesimo. Millesimo si è classificato secondo alla sfida televisiva “Il Borgo dei Borghi”. Il comune valbormidese, già nell’elenco di Borghi più belli d’Italia, era in competizione con altre 19 località. A salire sul gradino più alto del podio è stato Soave (Verona), al terzo posto è arrivato Castelfranco Piandiscò (Arezzo).

La classifica è stata resa nota ieri sera, domenica 17 aprile, nel corso della trasmissione “Il Borgo dei Borghi 9” su RaiTre, il programma condotto da Camila Raznovich.

E’ stato l’unico comune ligure a partecipare alla sfida che quest’anno aveva come tema “il rinascimento dei borghi”. Anche nel 2021, il savonese era stato protagonista di questo viaggio in giro per l’Italia alla scoperta dei luoghi più belli dello Stivale e delle loro tradizioni grazie alla partecipazione di Finalborgo, battuta da Tropea.

“Grande risultato – il commento del sindaco Aldo Picalli -. Un enorme grazie grazie grazie a tutti quelli che hanno partecipato a questa votazione e che hanno fatto sì che questo risultato straordinario si potesse realizare“.