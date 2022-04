Millesimo alla sfida televisiva “Il Borgo dei Borghi”: il 17 aprile su Rai3 la classifica finale

Millesimo. E’ arrivato il momento di conoscere la località vincitrice della sfida televisiva tra i Borghi più belli d’Italia, alla quale ha partecipato Millesimo. La classifica verrà resa nota la sera di Pasqua, domenica 17 aprile, nel corso della trasmissione “Il Borgo dei Borghi 9” su RaiTre, dalle ore 21:20. Durante il programma condotto da Camila Raznovich, ci si immergerà ancora una volta in ogni borgo, uno per ogni regione, scalando la lista dal ventesimo al primo posto per decretare il vincitore della nona edizione 2021/2022.

La cittadina valbormidese è apparsa sul piccolo schermo domenica 6 marzo (le riprese sono state effettuate lo scorso agosto). Millesimo, già nell’elenco di Borghi più belli d’Italia, dovrà vedersela con altri 19 comuni.

E’ l’unico comune ligure a partecipare alla sfida che quest’anno ha come tema “il rinascimento dei borghi”. Anche nel 2021, il savonese era stato protagonista di questo viaggio in giro per l’Italia alla scoperta dei luoghi più belli dello Stivale e delle loro tradizioni grazie alla partecipazione di Finalborgo, battuta da Tropea.

“Millesimo ha già vinto per diverse ragioni – commentano dall’amministrazione comunale -. Per la prova di energia e di entusiasmo che ha dato nelle settimane della votazione e per aver avuto una grande visibilità come uno di 20 borghi che merita attenzione su oltre 8000 comuni italiani. Vivremo domenica una piacevole serata, con la consapevolezza di aver fatto il possibile per far conoscere le nostre bellezze. Abbiamo partecipato con entusiasmo, mettendo in atto una originale campagna voto che si è svolta sui social in quest’ultimo mese. La classifica finale rispecchierà i consensi ottenuti dal pubblico votante e il giudizio della giuria tecnica.”